Grimmen

Wenn im Volkspark einmal im Jahr das große Fest steigt, öffnet das Kursana-Seniorendomizil in Grimmen traditionell seine Pforten. „Weil viele Parkfestbesucher dann gleich einen Abstecher zu uns machen oder Angehörige unsere Bewohner mit auf eine Runde durch den Park nehmen“, begründet die Direktorin der Einrichtung, Irene Salomo.

Bevor es aber soweit ist, werden Bewohner und Gäste vom Chor begrüßt und es wird gemeinsam gesungen. Außerdem stehen Führungen durchs Haus an.

Über 110 Plätze verfügt die Einrichtung gleich am Park, alle sind belegt, erzählt die Direktorin. Auch in der Wohnanlage gleich nebenan sind die 39 Wohnungen vermietet. „Nur eine Gewerbeeinheit ist im Moment frei, weil der Blumenladen raus ist“, sagt Irene Salomo. Sie wünscht sich, dass das Geschäft schnell wieder vermietet wird. „Am besten wieder an eine Blumenhandlung, die fehlt uns allen sehr.“

Ute Schindelbeck aus Grimmen hat gerade eine Führung durchs Haus gemeinsam mit ihren Eltern hinter sich. „Uns hat es gefallen“, sagt sie, während sie von Christine Ruppert von der Grimmener Ratsapotheke einen Blutzuckertest durchführen lässt. Die Eltern von Ute Schindelbeck werden wohl schon bald gemeinsam in das Seniorendomizil einziehen.

Ute Schindelbeck (r.) und Christine Ruppert von der Ratsapotheke beim Blutzuckertest. Quelle: Almut Jaekel

Ute Schindelbeck ist genauso erstaunt wie einige Mitarbeiter des Hauses, wie viel Zucker in vielen Lebensmitteln steckt. Für Christine Ruppert ist es ein wichtiges Anliegen, bei solchen Gelegenheiten wie dem Tag der offenen Tür, über versteckte Zucker aufzuklären, und sie stellt diese Lebensmittel mit den entsprechenden Würfelzuckern aus. „Ich dachte, dieses Wasser mit Geschmack ist gesund, dabei stecken dort elf und in einem anderen sogar 17 Stück Würfelzucker in einer Flasche, sagt eine Besucherin.

Almut Jaekel