Ein Gläschen Sekt und Kuchen gab es am Montag extra zum Frauentag im Jessiner Seniorenheim Haus Sonnenschein. „Große Feiern sind wegen Corona leider nicht drin“, sagt Idun Dührkoop, die Leiterin des Hauses.

Früher, zu DDR-Zeiten, habe es große Feiern gegeben, erinnert sich Bewohnerin Renate Vettel. Die 85-Jährige ist eine der 18 Bewohnerinnen im Jessiner Heim der Boddenkliniken. Insgesamt gibt es dort 46 Plätze, sechs sind derzeit nicht belegt. 29 Mitarbeiter arbeiten im Heim – von der Pflege, über die Betreuung und Küche bis zum Reinigungspersonal.

„Damals haben uns die Männer bewirtet“

Renate Vettel arbeitete früher im Handel in Grimmen bei der HO (Handelsorganisation) in der Verwaltung. „Damals haben sich die Männer zum Frauentag Häubchen aufgesetzt und uns Frauen bewirtet“, erzählt sie. Und dann wurde im Haus der Freundschaft ordentlich gefeiert.

An ausgelassene Feste in dieser Kultureinrichtung, die schon lange Geschichte ist, erinnern sich auch Birgit Mietzner und Marco Jahns, der dort sogar seine Jugendweihe feierte. Die beiden überbringen Glückwünsche zum Internationalen Frauentag der CDU-Ortsgruppe Grimmen und haben für jede Frau im Haus Sonnenschein eine Rose mitgebracht. Auch für die elf Mitarbeiterinnen. Bevor sie die Blumen und Glückwünsche persönlich überbringen durften, stand ein Corona-Schnelltest an, dann ging es durchs gesamte Haus mit seinen drei Etagen.

Bewohner freuen sich über Besucher

Die 84-jährige Erika Mix empfängt die Besucher gleich im Flur des ehemaligen Gutshauses. „Wir freuen uns über jeden Besuch, gerade jetzt in diesen Zeiten“, sagt sie und macht damit auf die Corona-Einschränkungen aufmerksam. Das kann auch Leiterin Idun Dührkoop bestätigen. Leider müssten die Bewohner derzeit auf vieles verzichten: Hundetherapie, Frühlingsfeste, große Geburtstagsrunden dürfen wegen der Pandemie nicht sein. „Aber wer Geburtstag hat, darf sich sein Lieblingsessen wünschen und wir versuchen, auch ein wenig zu feiern – so wie Corona es zulässt“, sagt sie.

Viele der Bewohner seien stark dement, halten bei Veranstaltungen nicht lange durch, macht sie auf die besonderen Umstände im Heim aufmerksam. Dennoch würden die Mitarbeiter stets versuchen, mit Zeitungsschauen und Geschichten, Abwechslung in den Alltag der Senioren zu bringen. Erinnerungen werden beispielsweise beim gemeinsamen Blättern in Fotoalben wach. „Vielleicht könnte ich – wenn es wieder möglich ist – auch mit einigen Schülern kommen und wir singen gemeinsam – bietet Birgit Mietzner an, die Schulleiterin an der Grimmener Neubauer-Grundschule ist.

Von Almut Jaekel