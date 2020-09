Grimmen

Die Grimmener Stadtvertretung unterstützt die Beschäftigten im DRK-Krankenhaus Grimmen in Bartmannshagen im Tarifstreit um gerechte Löhne. Auf Antrag der Fraktion der Christdemokraten und mit Zustimmung der Linken und der SPD haben die Abgeordneten in der jüngsten Stadtvertretersitzung am Donnerstag ein Schreiben an die Tarifparteien auf den Weg gebracht. „Liebe Mitarbeiter, wir sind bei euch“, heißt es darin.

Die Stadtvertreter erklären, dass sie hinter den Beschäftigten des Krankenhauses und hinter dem Arbeitskampf um angemessene Entlohnung ihrer Arbeit stehen. „Das Krankenhaus genießt einen sehr guten Ruf, weit über die Grenzen des medizinischen Einzugsgebietes hinaus“, schreiben sie. Um diese Qualität zu erhalten, müsse auch weiterhin qualifiziertes und motiviertes Personal dort arbeiten. Das gehe aber nur, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut und fair bezahlt werden.

Ziel der Gespräche und Verhandlungen im DRK-Krankenhaus in Bartmannshagen und auch in Grevesmühlen und ebenso der Warnstreiks an beiden Häusern ist, einen Tarifvertrag für alle Beschäftigungsgruppen in beiden Krankenhäusern abzuschließen – egal ob in der Pflege, der Küche oder anderswo im Haus.

Dank finanziell ausdrücken

Vor einigen Monaten noch hätten Dankeschön-Transparente den Zaun des Krankenhauses geziert, berichten die Stadtvertreter. Nun sei es an der Zeit, diesen Dank auch finanziell zum Ausdruck zu bringen, mahnt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Marco Jahns. Deshalb fordern die Stadtvertreter alle Tarifparteien auf, schnellstmöglich eine Lösung im Sinne der Beschäftigten zu finden. Die Grimmener Linke und der Kreisverband hatten bereits zu Beginn des Arbeitskampfes ihre Solidarität mit den Mitarbeitern erklärt.

Der gute Ruf des Hauses sei auf die Qualität und Leidenschaft der dortigen Mitarbeiter zurückzuführen. „Auch gerade deshalb verstehen wir nicht, dass es in unserer Region für die gleiche Arbeit ca. 20 bis 30 Prozent weniger Entlohnung geben kann. Der Abrechnungssatz bei den Krankenkassen werde sicher auch nicht 20 bis 30 Prozent weniger sein“, heißt es im Schreiben weiter.

Von Almut Jaekel