Martin Scheitor ist der Gründer der Hartmut-Scheitor-Treuhand-Stiftung und unterstützt so Kinder in Not. Vor allem setzt er sich für jene ein, die noch immer unter der Reaktor-Katastrophe in Tschernobyl von 1986 zu leiden haben. Jedes Jahr können sich in Grimmen können einige Kinder erholen.