Grimmener Stockcar-Fahrer berichten von ihren Unfällen: „Die Gefahr fährt immer mit“

Grimmen

Vor dem ersten großen Stockcar-Wochenende im legendären Grimmener Hexenkessel wird noch geschraubt, geschweißt, lackiert und Gas gegeben. In den Werkstätten der Teams in Grimmen und Umgebung bleibt kein Motor kalt. Nach anderthalb Jahren ist es wieder soweit und die Fahrer können es kaum erwarten, wieder an den Start zu gehen. Die OSTSEE-ZEITUNG hat die Fahrer besucht und nachgefragt, was den Sport ausmacht und wie gefährlich die Rennen sind.

„Ich kenne beide Seiten – die als Fahrer und die als Helfer. Nach meinem Unfall habe ich die Hände vom Steuer gelassen und hab bei der Sicherung mitgeholfen“, erzählt Andreas Horn, Werkfeuerwehrmann und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen. Die Kameraden sind auf alles vorbereitet, denn nicht jeder Überschlag und Crash geht harmlos aus. Neben den vielen Stockcars stehen auch ausreichend Rettungswagen auf dem Gelände.

An einen Unfall vor knapp fünf Jahren kann sich der 37-Jährige noch gut erinnern. „Der Käfig war komplett verbogen und es war nicht so einfach, den Wagen aufzuschneiden, um den Fahrer rauszuholen. Der hatte sich schwer an Rücken und Schulter verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht“, erinnert sich Horn.

Neues Team, neues Glück

Trotzdem konnte der Süderholzer nicht die Finger von Motoren lassen. „Seit zwei Jahren schraube ich wieder“, verkündet Horn. Im Team „The Grey Riders“, das sich zu diesem Zeitpunkt gegründet hat, übernehmen die Fahrer Steffen Boldt und Christian Dietrich nun das Steuer. Eins steht fest: „Wir wollen gewinnen“. Für das Rennwochenende in Grimmen stehen die zwei Trabis schon bereit. Frisch lackiert, fehlen nur die Prints.

In der Klasse „Trabant Original“ startet das Team. „Das Gute in der Klasse ist, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben und es finanziell nicht so hoch hinaus schießt“, weiß Horn. In der Klasse könnte man meinen, dass es nicht so heiß hergeht. Doch die Gefahr fährt immer mit. Ein paar Narben haben alle drei Süderholzer, doch wirklich schlimm hat es glücklicherweise noch keinen erwischt.

„Beim Überschlag ist der gerissen und das wars dann“

Das kann David Pank nicht von sich behaupten. Mit zwölf Jahren war der Greifswalder zum ersten Mal beim Stockcar-Rennen. „Das hat mich sofort begeistert und mein Interesse geweckt“, erzählt Pank. Später sollte es für ihn selbst auf die Strecke gehen, das erste Stockcar wurde zusammengebaut und ab ging´s. Bei seinem ersten Rennen hat es der Fahrer bis ins Finale geschafft.

Doch der Preis des Erfolges war hoch. „Da hab ich mir die Ellbogen gebrochen und die Schulter ausgekugelt. Und das alles nur, weil der Gurt nicht rechtzeitig geliefert wurde und ich einen anderen nehmen musste. Beim Überschlag ist der gerissen und das war es dann“, erinnert sich Pank und weiß aus Erfahrung: „An einem Wochenende können schon ein paar Einsätze sein, Schädeltrauma sind nicht selten. Das passiert schon mal beim Überschlag und bei gewissen Geschwindigkeiten“.

Beim letzten Stockcar-Rennen in Berlin hat Fahrer David Pank (38) den zweiten Platz auf der Langstrecke erreicht. Quelle: privat

In seinem „Team Panik“ versuchen die Mitglieder selbst ein größeres Maß an Sicherheit zu schaffen. „Ein Kumpel hat mal zu mir gesagt: Ihr seid ja bekloppt. Ja ist so, aber egal. Gewisse Unfälle lassen sich nicht vermeiden. Aber wir wollen ja auch alle am Montag wieder arbeiten“, betont der 38-Jährige. Es gehöre eben zum Sport dazu. „Das ist ein sehr interessanter und spannender Sport. Die Überschläge, das Adrenalin und auf der anderen Seite das Schrauben. Das hilft einem auch im Leben weiter. Wissen, basteln und improvisieren“, so Pank.

„Beim Fahren ist mein Puls in Frankreich“

Die Motorfaszination steckte schon in den Kinderschuhen des Greifswalders. „Geschwindigkeit ist mein Hobby. Es ist ein schöner Ausgleich zum Alltag, wenn man beim Rennen alles das tun kann, was man im normalen Straßenverkehr nicht darf, aber manchmal gerne machen würde“, erzählt Pank lachend. „Das Gefühl ist schwer zu beschreiben. Beim Fahren ist mein Puls in Frankreich“, so Pank weiter.

Eins weiß der Stockcar-Fahrer mit Sicherheit: „Das sind keine Schrotthaufen! Das kann ein sehr teures Hobby sein. Denn wenn man will, können in dem Auto 5000 bis 10 000 Euro stecken. Die Leute, die Erfolge einfahren wollen, greifen häufig auch tiefer in die Taschen. Da kann nicht mehr die Rede von Schrottautos sein.“ Am Äußeren ließe sich das eben nicht festmachen.

Doch davon lässt sich Pank nicht beeindrucken und betont: „Ich will Erster sein“. Ganz ohne Ehrgeiz macht der Sport auch keinen Sinn. Doch neben den Rennen hat dem 38-Jährigen eine Besonderheit gefehlt – die anderen Fahrer. „Der Zusammenhalt unter den Fahrern ist so geil, die helfen sich auch untereinander. Und auch wenn wir im Rennen Konkurrenten sind, danach feiert man zusammen. Wir sind eine große Familie“, betont Pank und ergänzt: „Auch wenn wir vorher das Auto des anderen ramponiert haben. Strecke ist Strecke und Festzelt ist Festzelt.“ Und auch das macht für die Fahrer das Rennwochenende und den Sport aus.

Von Christin Assmann