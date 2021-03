Tätowierer aus ganz Mecklenburg-Vorpommern haben am Montag in Schwerin demonstriert. Der Grimmener Körperkünstler Paul Riotté war mit dabei. Seiner Meinung nach arbeiten Tätowierer schon lange mit Hygienekonzepten wie in Kliniken. Für ihn ist unverständlich, warum er seinem Beruf nicht nachgehen darf.