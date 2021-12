In Corona-Zeiten sind auch Süßigkeiten in der Grimmener Tafel knapp. Darum kann es in diesem Jahr auch keine Nikolaus-Aktion geben. Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt in diesem Jahr den sozialen Verein der Stadt. Unterstützen auch Sie das Engagement der Tafel.