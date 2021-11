Grimmen

Das Modell der Grimmener Tafel kann nur funktionieren, wenn sich viele Leute ehrenamtlich engagieren. Einer dieser fleißigen und vor allem treuen Helfer ist definitiv Siegfried Schwietzer. Der 69-jährige Trebelstädter engagiert sich seit nunmehr 18 Jahren für den sozialen Verein. Am Montagmorgen besuchte die OSTSEE-ZEITUNG den Rentner in den Räumlichkeiten des Tafelvereins. In Corona-Zeiten ist es nicht nur für Siegfried Schwietzer der Auftakt in einen vierzehntägigen Ausgabemarathon.

„Es ist ein gutes Gefühl, anderen helfen zu können“

Vor 18 Jahren begann Siegfried Schwietzer als Ein-Euro-Jobber bei der Grimmener Tafel. „Mir hat die Arbeit sofort sehr viel Spaß gemacht – also bin ich auch nach der Maßnahme als Ehrenamtler geblieben“, sagt der heute 69-Jährige. Seit vier Jahren ist der Trebelstädter inzwischen Rentner. Ans Aufhören hat er noch nicht gedacht. Dies hat viele Gründe: „Zum einen ist es ein gutes Gefühl, anderen Menschen helfen zu können. Zudem ist es immer schwierig, ehrenamtliche Helfer zu finden. Außerdem hält die Tätigkeit fit.“

Und ganz ohne ist die Arbeit für den 69-Jährigen und die vielen weiteren Helferinnen und Helfer gewiss nicht. Am Montagmorgen begann für den Trebelstädter ein vierzehntägiger Ausgabemarathon. In Corona-Zeiten sind die 18 Helfer in Teams eingeteilt. Jeweils zehn Leute sorgen dann für zwei Wochen für einen reibungslosen Ablauf bei der Lebensmittelausgabe. Anschließend werden die Teams getauscht.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„In Pandemiezeiten sind die Lebensmittel knapp und es gibt bei uns nicht die regulären Ausgabetage“, beschreibt er. Anders gesagt: Jeder Tafel-Gast spricht zuvor einen Termin ab und wird dann separat bedient. Für die Mitarbeiter hat dies einen enormen logistischen Aufwand zur Folge. „Wir müssen alles vorbereiten und zusammenpacken, damit wir auch die Vielzahl der Leute schaffen“, erklärt Siegfried Schwietzer.

Bei all dem Stress kommt aber auch der Spaß an der Tätigkeit nicht zu kurz. „Ich habe so als Rentner auch noch eine sinnvolle Aufgabe. So lange der Körper mitmacht, werde ich mich weiter engagieren“, sagt er. Eine tolle Einstellung, welche charakteristisch für die Idee der Tafel steht.

OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“

Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ möchte in diesem Jahr das große Engagement und den Einsatz für Hilfebedürftige unterstützen. Der Tafel Grimmen e.V. benötigt für die Sanierung und den Ausbau der Tiefkühlzelle mindestens 15 000 Euro. Mit Ihrer Spende können Sie diese Vorhaben voranbringen. Denn wer anderen hilft, dem sollte in solch einer Situation auch geholfen werden. In Pandemiezeiten ist die Zahl der Hilfebedürftigen nochmals gestiegen. „Wir haben derzeit 968 Menschen aus dem gesamten Landkreis, die von uns wöchentlich mit Lebensmittel unterstützt werden“, erklärt Susanne Taraschinski.

Hier können Sie spenden Sparkasse Vorpommern Empfänger: Tafel Grimmen e.V. Verwendungszweck: OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ IBAN: DE81 1505 0500 0100 1030 06 Zudem befindet sich eine Spendenbox im Vorzimmer des Grimmener Bürgermeisters im Rathaus der Stadt.

Und eben diese Lebensmittel müssen in der Tiefkühlzelle zwischengelagert werden, ehe sie an die Menschen der Region ausgegeben werden können.

Derzeit ist jeder Quadratzentimeter dieser Tiefkühlzelle ausgefüllt. Geht die Tür auf, kann man nur hoffen, dass sich gleich vorne die benötigte Ware befindet. „Wir müssen die Zelle einfach erweitern. Ich denke, jeder kann sich vorstellen, was für eine Menge an Lebensmitteln für knapp 1000 Menschen zusammenkommt“, sagt Susanne Taraschinski und erklärt: „Das Kühlaggregat hat auch ausgedient. Wir konnten dieses vor 15 Jahren nur anschaffen, weil uns auch damals die OZ-Leser unterstützt haben.“

Von Raik Mielke