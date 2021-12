Grimmener Tafel bekommt in den Sommermonaten frisch Geerntetes 

Grimmen

Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ startet in die zweite Woche. In diesem Jahr wird die Grimmener Tafel unterstützt. Der Verein, der fast 1000 Menschen aus dem gesamten Landkreis mit Lebensmitteln versorgt, benötigt ein neues Kühlaggregat. Zudem ist aufgrund der Menge an Nahrungsmitteln eine Erweiterung der Tiefkühlzelle vonnöten. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie das große Engagement des sozialen Tafelvereins.

Frisch Geerntetes ist ein Segen für die Grimmener Tafel

Seit einigen Jahren hat die Grimmener Tafel mit dem Strukturförderverein „Trebeltal“ einen treuen Partner an ihrer Seite. „In der Trebelstadt betreiben wir einige Projektgärten. Hierbei handelte es sich um verwilderte Gärten, die so keiner mehr gepachtet hätte“, sagt Andreas Zander vom Regionalbüro des Strukturfördervereins. Diese wurden dann wieder auf Vordermann gebracht, urbar gemacht und zur Anpflanzung verschiedener Lebensmittel vorbereitet. „Wir bauen alle erdenklichen Gemüse- und Obstsorten an und stellen einen Teil der Erträge dann sozialen Einrichtungen, wie der Tafel oder dem Grimmener Heimattierpark, zur Verfügung“, erklärt Zander.

Und eben der Tafelverein profitiert von diesem Projekt besonders. „Das frisch Geerntete ist ein Segen für uns“, freut sich Tafel-Leiterin Susanne Taraschinski. In den Sommermonaten gab es so auch in diesem Jahr Kartoffeln, Möhren, Äpfel oder Birnen für die soziale Einrichtung. „Wir beliefern die Einrichtung dann regelmäßig und die Freude ist jedes Mal sehr groß“, berichtet Andreas Zander.

„Jeder weiß, wie gut eine Kartoffel aus dem eigenen Garten schmeckt. Es ist schön, dass unsere Tafel-Besucher auch mal in den Genuss kommen können“, freut sich Taraschinski.

Hier können Sie spenden Sparkasse Vorpommern Empfänger: Tafel Grimmen e.V. Verwendungszweck: OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ IBAN: DE 81 1505 0500 0100 1030 06 Zudem befindet sich eine Spendenbox im Vorzimmer des ­Grimmener Bürgermeisters im ­Rathaus der Stadt.

Von Raik Mielke