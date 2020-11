Grimmen

Fünf Ferkel der Wollschweine tollen durch den Heimattierpark in Grimmen. Ihnen scheint das Sauwetter gar nichts aus zu machen. Passenderweise ist in diesem Jahr das neue und begehbare Außengehege im Zoo der Stadt fertig geworden.

Besucher können einen Bereich des Geheges betreten, in das durch kleine Lucken nur die Ferkel kommen. „So etwas ist in der Region einmalig“, freut sich Tierparkleiterin Christin Trapp. Und da der schweinische Nachwuchs sich bereits an die Besucher gewöhnt hat, kommt man sehr nah an die Wollschwein-Babys heran. Der Heimattierpark ist täglich von neun bis 16 Uhr geöffnet.

Von Raik Mielke