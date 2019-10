Gimmen

Seit Ende 2014 ist Christin Trapp, die aus Hessen stammt und mit ihrer vierköpfigen Familie in Zarrendorf wohnt, im Heimattierpark tätig.

Ein Highlight in der städtischen Einrichtung, auf das sie sich schon riesig freut, ist das alljährliche Halloweenfest. Dieses findet auch in diesem Jahr wieder am 30. Oktober von 17 bis 20 Uhr statt. Organisiert wird dieses Fest von den Tierparkmitarbeitern und den Mitgliedern des Tierparkfördervereins. Unter anderem Musik, Spiele, eine Feuershow und eine nächtliche Führung werden den Gästen an diesem Abend geboten.

Und auch das beliebte Kürbisschnitzen soll stattfinden. „Dazu brauchen wir aber ganz dringend noch Kürbisse“, berichtet Christin Trapp. Einige Spenden seien schon abgegeben worden. „Aber um wirklich allen Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen, brauchen wir noch einige größere Exemplare“, sagt sie.

Von Anja Krüger