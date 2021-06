Grimmener Triathlet liebt die Abwechslung

Grimmen

Sport spielt im Leben von Christian Wendler eine große Rolle. Der 37-Jährige bestritt seinen ersten Triathlon 2007 in Güstrow, nimmt aber seit 2012 regelmäßig an dieser Art von Veranstaltungen teil.

Ein Leben für den Sport

Er war außerdem im Mannschaftssport, wie Fußball, Basketball und später auch Handball, aktiv. Seit 2018 ist Wendler allerdings im Triathlon auf Leistung bedacht. „Natürlich gibt man immer sein Bestes, aber mein Ziel ist es, immer glücklich anzukommen. Wenn man dann noch einige Teilnehmer bei einem Rennen überholen kann, motiviert das natürlich noch mehr“, sagt der Grimmener lachend. Christian Wendler arbeitet als Lehrer in Stralsund, schaufelt sich aber genug Zeit für seine Familie und seinen Sport frei. Außerdem angelt er auch gerne. Er trainiert circa acht bis zehn Stunden in der Woche. „Meine Lieblingsdisziplin ist das Laufen. Im Schwimmen bin ich nicht ganz so stark, aber es macht mir Spaß und das ist ja das Wichtigste“, meint der Sportler.

Von Imke Stremlau