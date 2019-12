Grimmener Unternehmer erfüllen Herzenswünsche: 67-Jährige sieht Heimat nach Jahren wieder

Grimmen

Sichtlich aufgeregt ist Monika Jagalski an diesem wunderschönen Morgen. Es ist zwar kalt, aber die Sonne scheint. Es verspricht ein schöner Tag zu werden. Für die 67-Jährige, die auf einen Rollstuhl und auf ein Beatmungsgerät angewiesen ist, wohl der Schönste der vergangenen fünf Jahre. Nach all den Jahren wird sie ihre Heimat – die Stadt Franzburg samt Umgebung – erstmals wiedersehen. Mareen Buchholz, Inhaberin des Pflegeteams Ostseeküste aus Grimmen, und Jan Rodewald, Inhaber des gleichnamigen Fahrdienstes, erfüllen ihr diesen lang gehegten Herzenswunsch.

Nach fünf Jahren ein Wiedersehen in der Heimat

In Franzburg ist Monika Jagalski geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen und hat dort auch gearbeitet. Bis Noroviren ihr Nervensystem angegriffen und von heute auf morgen ihrem Leben eine neue Wendung gegeben haben. Nach dem langen Krankenhausaufenthalt zieht sie zunächst in das Betreute Wohnen „Haus Sandra“ in Grimmen, im Juni dieses Jahres dann in die Wohngruppe des Pflegeteams „ Ostseeküste“ in Grimmen.

Sie fühle sich wohl – umsorgt – dort, sagt sie selbst. Nur ihre Heimat seit fünf Jahren nicht gesehen zu haben, das beschäftige sie sehr. „Es hat sich so viel verändert dort“, sagt sie. Das wisse sie aus Erzählungen. An diesem Tag nun kann sie sich selbst ein Bild machen – die Veränderungen mit eigenen Augen sehen.

Mareen Buchholz und Jan Rodewald erfüllen Herzenswünsche

Mareen Buchholz weiß um die Herzenswünsche ihrer Klienten. „Vielen geht es, wie Frau Jagalski. Sie möchten mal wieder die Heimat sehen oder die Ostsee“, sagt sie. Rührend auch der Herzenswunsch eines Patienten, der gern seine Schwester, die im Heim untergebracht ist, besuchen würde. „Aufgrund eingeschränkter Mobilität ist es vielen unserer Patienten nicht möglich, sich diese Wünsche zu erfüllen. Erschwerend kommt oft hinzu, dass Kinder oder Enkelkinder auswärts wohnen oder beruflich eingebunden sind“, berichtet sie. Es seien für gesunde Menschen oft ganz banale Dinge, die pflegebedürftigen Menschen aber so viel mehr Lebensqualität geben würden.

Wie eben für Monika Jagalski eine Rundreise durch die Franzburger Gegend. „Da unsere Klienten selbst nicht mobil sind, mobilisieren wir sie“, sagt Mareen Buchholz. Es ist ein gemeinsames Projekt mit Jan Rodewald. „Er stellt das Fahrzeug und den Fahrer, ich übernehme die Kosten“, erklärt die Inhaberin des Pflegeteams, das sich nicht nur um ambulante Patienten kümmert, sondern auch für Intensiv- und Palliativpflege qualifiziert ist und drei Wohngruppen betreibt. Von ihrer Idee sei Jan Rodewald sofort begeistert gewesen. Auch er wisse um den Wunsch vieler älterer Menschen, einfach mal aus den „vier Wänden“ herauszukommen, allein aber nicht die Möglichkeit zu haben.

Auftakt eines Projektes für alle Pflegeteam-Patienten

Monika Jagalski ist die erste Klientin des Pflegeteams Ostseeküste, die ihren Herzenswunsch von Mareen Buchholz und Jan Rodewald erfüllt bekommt. Sie soll nicht die Einzige bleiben. „Es ist auch vorstellbar, mit kleinen Gruppen Ausflüge, wie beispielsweise in den Zoo, zu ermöglichen“, berichtet Mareen Buchholz. Und nicht nur Herzenswünsche der Wohngruppen-Bewohnern sollen erfüllt werden, sondern auch die, der ambulanten Patienten. Aber auch wirklich nur besondere Wünsche, „keine Ausflüge zum Polenmarkt, salopp gesagt“, betont Mareen Buchholz.

Wie jener besonderer Wunsch von der 67-jährigen gebürtigen Franzburgerin, die sich von ihrem „Chauffeur“ an diesem Tag, von Jan Rodewalds Mitarbeiter Manfred Finkner, samt Rollstuhl in den VW-Caddy schieben lässt. Gerührt steht Schwiegertochter Marion Jagalski daneben. Sie wird sie an diesem Tag begleiten. „In unserer Familie bekommt sie niemand ins Auto. Wir haben nicht die Möglichkeit, sie mal zu einem Ausflug mitzunehmen“, sagt sie fast entschuldigend und auch unendlich dankbar. Wie Monika Jagalski selbst auch. Denn endlich kann sie ihre Heimat mal wieder mit eigenen Augen sehen.

Von Anja Krüger