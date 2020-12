Grimmener Urgestein lebt für den Sport

Grimmen

Er ist sein Leben lang eine bekannte Sportskanone in Grimmen – und über die Stadtgrenzen hinaus. Heute ist er jedoch mehr auf seinem Fahrrad unterwegs. Gemeint ist Joachim Westphal, in Stoltenhagen geboren und dort auch zur Schule gegangen. Ein Jahr arbeitete der Senior bei seinem Vater in der Landwirtschaft.

1960 begann er dann die Lehre bei der Firma „ Erwin Leesch“, die unter anderem bekannt für die Motorradmarke „Jawa“ aus der einstigen CSSR ist. Mit 16 Jahren machte er die Fahrerlaubnis und war aktiv beim Moto-Cross dabei.

Mit einer Jawa war er dann am Start, als es in der Stralsunder Straße in den Lehmbergen die erste Moto-Cross Strecke der Stadt gab. Es folgten Rennen in den Hellbergen von Franzburg. Seine Vorbilder waren immer Fritz Burmeister oder Waldemar Heldt.

20 Jahre war Joachim Westphal später aktiver Fußballer bei Einheit Grimmen und auch 20 Jahre ein erfolgreicher Trainer. „Heute bin ich Zuschauer und fahre gerne Rad“, erzählt der Vater von zwei Söhnen und Großvater von zwei Enkeln.

Von Walter Scholz