Grimmen

Christine Westphal war die wohl glücklichste Besucherin der Vogelbörse im Kultur- und Ausstellungszentrum Grimmen. Die Rentnerin hat zwei junge Schönsittiche erworben, die sie in die bestehende Gemeinschaft von 30 Kanarienvögeln und fünf Sittichen in ihrem Garten integrieren will. „Jetzt habe ich zwei Weiber dazugekauft, damit sich die Sittiche paaren. Danach habe ich schon lange gesucht. Und hier ist die beste Möglichkeit dazu“, sagt Westphal. „Ich bin sehr glücklich!“

Am Sonntag lud der Verein der Ziergeflügel- und Exotenzüchter ein, 32 Verkäufer stellten ihre bunten Vögel zur Schau. Eigentlich sollte die Börse bereits im März stattfinden. Coronabedingt wurde die erste Verkaufsmesse seit 20 Jahren in den September verlegt. „Ich schätze die Expertise und den Austausch hier sehr“, meint Westphal.

18-Quadratmeter-Voliere wird vergrößert

Mit dem Kauf der beiden Hennen, für die sie 50 Euro bezahlt hat, kommt viel Arbeit auf die 65-Jährige zu. Denn sie möchte ihre bestehende 18 Quadratmeter große Voliere, die sie eigenhändig gebaut hat, erweitern. „Die Gitter stehen schon alle parat“, sagt Westphal, die es kaum erwarten kann, loszulegen. „Ich habe vor acht, neun Jahren ein Kanarienpärchen geschenkt bekommen. Seitdem bin ich mit Feuereifer dabei. Das ist mein Leben. Ich liebe es!“

So viel Hingabe zahlt sich aus. Auch die Nachbarn erfreuen sich am Gesang der Hähne. Früher sei das ganze Dorf zu ihr gekommen, um die Vögel und Voliere zu bestaunen, erzählt die Vogelliebhaberin.

Ratten und Mäuse dringen in Vogelkäfig

Ärger hat Westphal nur gelegentlich mit Mäusen, die sich am Vogelfutter satt essen, und Ratten, die die Käfigbewohner fressen. Doch Westphal kennt mittlerweile die Tricks, um die unliebsamen Eindringlinge fernzuhalten: Engmaschige Gitter am Boden und eine dicke Erdschicht drüber. Jungvögel, die nach den ersten Flugversuchen auf dem Boden landen, hebt Westphal an kalten Nächten behutsam wieder ins Nest. „Man muss das mit Liebe machen. So baut sich gleich eine Verbindung zwischen Mensch und Tier auf“, beteuert sie.

Zu den exotischen Vögeln hat sie ihr ehemaliger Schwager gebracht. Eberhard Westphal ist Vorsitzender des Grimmener Vereins der Ziergeflügel- und Exotenzüchter und kennt sich aus. Er züchtet alle Arten der Grassittich-Gattung und hat schon ein paar Vögel auf der Börse verkauft. „Das ist ein Hobby, kein Broterwerb“, sagt er. Der Preis richtet sich vorrangig nach der Farbe des Gefieders. Der neueste Farbenschlag, Rubino, kostet bis zu 700 Euro. So einer fehlt Eberhard Westphal noch.

Vielleicht steht ein Rubino im kommenden Frühjahr in Grimmen zur Schau. Denn im März soll die nächste Exotenschau in Grimmen stattfinden.

Von Horst Schreiber