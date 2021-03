Grimmen

Die Kursräume sind verwaist. Besucher? Fehlanzeige in der Grimmener Volkshochschule (VHS). Die Pandemie hat das Bildungsangebot aber nur verändert, nicht vollständig ausgebremst. Ein digitaler Englischkurs startet an der VHS Grimmen am Montag, den 22. März. Teilnehmen können alle Interessierten – wie schon im erfolgreich zu Ende gehenden ersten Online-Englischkurs erprobt – in der vhs.cloud.

Der Begriff „Cloud“, englisch für „Wolke“, steht dabei für eine Struktur, die über das Internet verfügbar gemacht wird und unter anderem diese Dienstleistung beinhaltet. „Technischer formuliert umschreibt Cloud-Computing den Ansatz, IT-Infrastrukturen über ein Rechnernetz zur Verfügung zu stellen, ohne dass diese auf dem lokalen Rechner installiert sein müssen“, erklärt der pädagogische Mitarbeiter an der Grimmener VHS Maik Ramthun.

Maik Ramthun, pädagogischer Mitarbeiter in der VHS in Grimmen. Quelle: Carolin Riemer

Kenntnisse vertiefen

In diesem vom Dozenten Frank Weitzer geleiteten Online-Englischkurs erweitern die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihr Vokabular und vertiefen ihre Kenntnisse der englischen Grammatik in weiteren Lektionen, die einen starken Alltagsbezug aufweisen. Interessante landeskundliche Hintergrundinformationen, humorvolle Dialoge und abwechslungsreiche Höraufgaben geben den Teilnehmern wichtige Sprachmittel an die Hand, um sich in typischen Situationen einer Reise, wie zum Beispiel beim Besuch eines Restaurants, beim Buchen von Ausflügen und beim Einkaufen, sicher zu verständigen.

Der Kurs findet an insgesamt elf Kurstagen jeweils montags in der Zeit von 19 bis 20.30 Uhr statt und endet vor den Sommerferien am 14. Juni 2021.

„Die Teilnehmer brauchen für diesen Kurs also einen Computer oder Laptop und einen weitgehend stabilen Zugriff auf das Internet“, sagt Ramthun. Nach einer kostenfreien und erfolgreichen Registrierung als Teilnehmer in der vhs.cloud erhalten die Kursteilnehmer von den Mitarbeitern der Volkshochschule, Regina Bäcker und Maik Ramthun, den entsprechenden Kurscode, mit dem sie dann genau diesen Englischkurs besuchen können. „Gern berät und informiert Sie die Volkshochschule Grimmen über die konkreten Kursinhalte und Teilnahmeentgelte sowie über weitere geplante Kurse und hilft Ihnen beim Registrierungs- und Anmeldevorgang in der vhs.cloud“, ergänzt der VHS-Mitarbeiter.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kontakt: Volkshochschule Grimmen unter der Telefonnummer 038 326 / 800 20 oder per E-Mail an regina.baecker@lk-vr.de, maik.ramthun@lk-vr.de.

Von aj