Hilfe für Afrika in Corona-Zeit: Grimmener auf Mission in Gambia

Grimmen

Auch in Zeiten der Pandemie will der Grimmener Walter Scholz seiner persönlichen Aufgabe nachgehen und Kindern in Gambia helfen. Die Sachspenden und Geldgeschenke aus Grimmen und Umgebung sollen weiterhin den Menschen zukommen, für die sich der 74-Jährige einsetzt. „Fröhliche Kinder wünscht man sich auf der ganzen Welt. Sie bewegen mich seit vielen Jahren, vor Ort in Sri Lanka und Gambia zu helfen“, sagt Scholz.

Wegen Corona wurden auch seine Aktivitäten gebremst. „Leider machte die Corona-Pandemie es fast zwei Jahre unmöglich, Reisen zu machen. Nun im März konnte ich endlich wieder nach Gambia fahren“, so Scholz weiter. Voraussetzung waren eine nachweisliche Impfung gegen Corona und ein aktueller negativer PCR-Test, um die Anreise durchführen zu dürfen. Mit 54 Kilogramm Gepäck ist der freiwillige Helfer den Flug angetreten. Darin enthalten seine eigenen Geschenke und die von Privatpersonen und Unternehmen aus der Trebelstadt. „Viel Bekleidung konnte ich bei der Abwicklung des Stolz-Centers in der Grimmener Innenstadt erwerben“, erinnert sich Scholz.

Während im Flugzeug alle 350 Passagiere eine Maske getragen haben, soll kaum eine die Gesichter auf den Straßen in Gambia verdecken. „Auch keine Masken auf dem Weg ins Hotel. Es gibt verhältnismäßig wenig Fälle im Lande und Gott sei Dank auch wenige Todesopfer“, erklärt Scholz. Seit 2016 unterstützt der Helfer Kinder im kleinsten Staat Afrikas. „Ich kenne die Probleme und wollte mich unbedingt vergewissern, wie es um das Dorf steht. Nach wie vor ist es kompliziert in Gambia, deshalb will ich am Ball bleiben“, berichtet der Grimmener, der von den Kindern mit „Papa“ angesprochen wird.

Musas Geburtstag feiert das ganze Dorf

Der erste Junge im Dorf erkennt ihn sofort und schnell versammeln sich 40 Kinder vor dem kleinen Haus, in dem Musa mit seiner Mutter und seinen zwei kleineren Geschwistern lebt. „Musa besucht die zwölfte Klasse, dank der Unterstützung von Kerstin Kassner. Denn für viele ist nach der sechsten Klasse Schluss, weil das Geld in den Familien fehlt“, weiß Scholz.

Zu seinem Ehrentag werden alle beschenkt. „Heute feiert er seinen 18. Geburtstag. Es gibt Torte für alle Kinder und ich verteile Schulmaterialien, die ich für alle mitgebracht habe“, so Scholz weiter. Zusammen mit seinen Schützlingen besucht der 74-Jährige die Schule, in der auch Musa unterrichtet wird. Klassenstärken von 60 bis 80 Schülern seien keine Seltenheit in Gambia. Musa wolle später einmal Arzt werden, doch dazu muss er vorher noch die Highschool besuchen.

Der Joghurt- und Apfeltag kommen besonders gut an

In Madina, einem Ort ohne fließendes Wasser, kauft Walter Scholz Wasser in Flaschen, aber auch Reis und Gemüse. „Es gibt, wie immer bei den jährlichen Besuchen, einen Apfeltag oder einen Mottotag mit Joghurt und Salami“, erklärt Scholz. Auch Lebensmittelspenden vom Grimmener Netto-Markt werden den Kindern und Erwachsenen von Scholz in seinem Gepäck mitgebracht. „Natürlich herrscht genauso große Freude über die Bekleidungsspenden, die vom Baby bis zu Jugendlichen reichen“, so Scholz weiter.

Walter Scholz (74) traut sich an das heilige Krokodil, dessen Berührung in Gambia Glück versprechen soll. Quelle: Walter Scholz

Während seines Aufenthaltes möchte Walter Scholz auch nach Kachikally zu den heiligen Krokodilen. Fast einhundert Reptilien leben in der Kultstätte und wer sich traut, kann sogar eines streicheln. „Charley, der Chef, ist dreieinhalb Meter lang. Natürlich sind sie respekteinflößend, aber man versichert mir, dass sie noch nie einen Menschen angegriffen haben“, berichtet der Grimmener. Ein ganz besonderer Hingucker soll der Baobab sein. Ein riesiger Baum, der Hunderte Jahre alt werden kann und keine Blätter hat. Nur zu Beginn der Regenzeit wachsen an ihm kleine, angeblich sehr gesunde Früchte.

Nach zwei Wochen fernab dem Trubel der Pandemie fasst Scholz zusammen: „Ja, es war wieder eine sehr interessante Reise und ich konnte viel Freude bei den Kindern bereiten. Ein großes Dankeschön für die Unterstützung möchte ich aussprechen an das Pastorenehepaar Piehl, Fred Gladrow, Marco Jahns, Erhard Schulz, Kerstin Kassner sowie Dr. Wolfgang Weiß, ohne die ich manchen Wunsch nicht hätte realisieren können“, betont Scholz.

Von Walter Scholz und Christin Assmann