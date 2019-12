Von besinnlich bis ausgelassen: Grimmener Weihnachtstreiben lockt Jung und Alt

Grimmen

Die Stadt Grimmen hat ihre Einwohner und Gäste auf die Weihnachtszeit eingestimmt – mit einem kleinen, aber feinen dreitägigen Weihnachtsmarkt, der von viel Besinnlichkeit bis zur abendlichen Party vor dem Rathaus wieder alles geboten hat. Gemütlichkeit ist im Kulturhaus beim Weihnachtsbasar großgeschrieben worden.

Weihnachtsbasar mit Kunstgewerbemarkt kommt an

„Gerade für den Basar haben wir ein positives Feedback bekommen, auch von den Händlern“, erzählt Grimmens Pressesprecher Thorsten Erdmann. Kein Wunder, hat der Kunstgewerbemarkt doch seinem Namen alle Ehre gemacht. Von handgefertigter Keramik über Gestecke bis hin zu individuellen Häkelfiguren: Inmitten der Stände von den rund 40 Händlern hat so mancher Gast das ein oder andere Weihnachtsgeschenk gefunden. Oder sich Ideen geholt. Wie bei Kerstin Winegge aus Demmin. Seit fünf Jahren fertigt sie Häkelfiguren, hat selbst zum Weihnachtsbasar ihr Handarbeitswerkzeug mitgebracht.

Etwas enttäuscht ist Sylvia Lüning. Mit den Little Lucky’s, jungen Nachwuchs-Linedancern, steht sie am Sonnabend um 13.30 Uhr auf der Kulturhausbühne. „Ich hätte mir ein paar mehr Zuschauer gewünscht“, sagt sie. Es hat wohl an der Uhrzeit gelegen. Denn bei den Gästen kommt das weihnachtliche Treiben im Kulturhaus grundsätzlich super an. Und das Kulturhaus füllte sich später auch zusehends. „Gerade wenn das Wetter nicht so schön ist, ist es hier im Treffpunkt doch viel gemütlicher“, sagt Annemarie Peukert aus Grimmen, die sich gemeinsam mit ihrem Mann Arno und dem befreundeten Ehepaar Elli und Max Luther einen Kaffee und ein Stück vom Mega-Stollen gönnt.

Zur Galerie Von Weihnachtsmannsprechstunde bis Party auf dem Markt: Weihnachtsmarkt und -basar hatte Einiges für Jung und Alt zu bieten.

Zehn-Meter-Stollen für gute Zwecke angeschnitten

15 Kilogramm Mehl, zehn Kilogramm Butter, zwei Kilogramm feinstes Lübecker Marzipan, elf Kilogramm Rosinen und auch ein Liter Rum: Das sind nur einige Zutaten von Vorpommerns wohl längstem Stollen. Aufgetischt haben das zehn Meter lange Backwerk am Sonnabend Mitarbeiter der Grimmener Stadtbäckerei Kühl im Foyer des Grimmener Kulturhauses. Auch zuvor gebacken. „Nach altem Familienrezept“, wie Felix Kühl, Sohn des Geschäftsführers Hendryk Kühl, erzählt.

Gemeinsam mit Grimmens Bürgermeister Benno Rüster schneidet er das lange Backwerk an. Rund 550 Scheiben sind es am Ende, die für 1,50 Euro – mit Kaffee für 2 Euro – an Mann und Frau gebracht werden. Für gute Zwecke. „Wir unterstützen mit dem Verkauf die Grimmener Tafel und die SOS-Dorfgemeinschaft. Wir sind hier zu Hause und möchten etwas an die Region zurückgeben“, sagt Felix Kühl.

100 Kilogramm Teig in der Weihnachtsbäckerei verarbeitet

Aber nicht nur mit dem riesigen Stollen ist die Stadtbäckerei beim Weihnachtsbasar im Kulturhaus vertreten. Seit sechs Jahren gehören Kunstgewerbemarkt und auch Weihnachtsbäckerei in der Trebelstadt zum weihnachtlichen Treiben. Seither stellt die Stadtbäckerei rund 100 Kilogramm Teig für die Weihnachtsbäckerei zur Verfügung.

Rund 250 Kinder sind es auch in diesem Jahr wieder, die an den drei Tagen Teig kneten, ausrollen, weihnachtliche Figuren ausstechen und schließlich diese auch dekorieren und nach dem Backen mit nach Hause nehmen können. „Ein tolles Angebot für die Kinder“, sagt Roland Mester, während seine Tochter Amalia eifrig den Teig in der Weihnachtsbäckerei knetet.

„Nirgends gibt es eine so tolle Weihnachtsmannsprechstunde.“

Vor der Bühne in der Innenstadt, wo 26 Händler für weihnachtliches Flair sorgen, versammeln sich kurz darauf zahlreiche Kinder mit deren Eltern und Großeltern. Darunter Hildegard und Lothar Gehrke aus Richtenberg mit ihren Enkelkindern und deren Mamas. „Mein Mann und ich waren im vergangenen Jahr das erste Mal hier in Grimmen auf dem Weihnachtsmarkt und begeistert – vor allem von der Weihnachtsmannsprechstunde“, erzählt Hildegard Gehrke. Deshalb sei es in diesem Jahr ein Muss gewesen, mit den Enkelkindern zu kommen. Und auch Frieda (7) und Liam (9) sind letztlich begeistert. Denn nicht nur einen netten Plausch haben sie mit dem Bärtigen halten können, sondern auch noch ein kleines Geschenk bekommen.

Bühnenprogramm ist Alleinstellungsmerkmal

Und schließlich gibt der Weihnachtsmann dann die Bühne frei für das allabendliche musikalische Programm – „einem Alleinstellungsmerkmal des Grimmener Weihnachtsmarktes in der Region“, wie Thorsten Erdmann sagt. Vier Stunden Live-Musik werden jeden Abend geboten. Und letztlich endet der diesjährige Weihnachtsmarkt mit circa 1000 Gästen auf dem Markt, die mit Helene-Fischer-Double Viktoria Kern atemlos die Adventszeit einläuten.

Von Anja Krüger