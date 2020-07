Grimmener beim Fahren ohne Fahrerlaubnis ertappt

Grimmen

Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Pflichtversicherung, Verstoß gegen die Abgabenverordnung: Da kommt einiges auf einen 28-jährigen Grimmener zu.

Wie die Polizei am Montag informierte, bekamen die Beamten des Grimmener Reviers am Freitagabend gegen 18 Uhr den Hinweis von zwei Zeugen, dass der 28-Jährige im Garagenkomplex in der Otto-Nuschke-Straße in Grimmen mit einem VW Golf losfuhr, dessen Kennzeichen entwertet waren. Als er die beiden Zeugen bemerkte, parkte er den Wagen und machte sich aus dem Staub.

Jedoch kannten die Zeugen den jungen Mann. Bei einer Abfrage der Personalien durch die eingesetzten Polizisten stellte sich heraus, dass dem 28-Jährige die Fahrerlaubnis bereits in der Vergangenheit entzogen worden war. Für den Pkw hatte er wohl keine Steuern gezahlt, was die Stilllegung des Pkw zur Folge hatte und ihm nun die Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Abgabenverordnung einbrachte.

