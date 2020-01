Grimmener berichtet über Reise in den Iran

Grimmen

Von der Kultur, den Menschen und dem Leben im Iran: Am Montagabend, den 20. Januar, wird zu einem Vortrag in das Gemeindezentrum der evangelischen Kirche in Grimmen (Mühlenstraße 11) eingeladen. Los geht es um 19.30 Uhr.

Wolfgang Schmidt, Pastor der Evangelischen Kirchengemeinde Grimmen, besuchte im Rahmen einer Individualreise im Oktober 2019 die islamische Republik am Persischen Golf. Unterwegs in den Städten Shiraz mit ihren reich verzierten Moscheen, Isfahan, der Hauptstadt Teheran, den als Rotes Dorf bekannten, stufenförmig angelegten Ort Abyaneh, Persepolis und die altpersische Residenzstadt Pasargade sammelte er zahlreiche Eindrücke, die er auch mit der Kamera festhielt. In seinem Vortrag wird er davon berichten und einige seiner Aufnahmen zeigen.

Von Anja Krüger