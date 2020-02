Grimmener beschweren sich über zu laute Musik: Dann brennt plötzlich die Anlage

Grimmen

Es ist wohl das, was man eine Fügung des Schicksals nennt. Oft lagen die Nerven von Mietern eines Wohnblocks in der Orenburger Straße in Grimmen blank, weil ein 23-jähriger Nachbar das Mehrfamilienhaus mit lauter Musik beschallte. Damit ist nun erstmal Schluss. Die Anlage selbst sorgte am Dienstagabend dafür, rief aber neben Polizei auch Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt auf den Plan.

Betroffene Mieter wandten sich am späten Dienstagabend an das Grimmener Polizeirevier, beschwerten sich über die dröhnenden Klänge. Beim Eintreffen der Beamten gegen 22.30 Uhr war zwar Ruhe, dennoch kassierte der junge Mann eine Anzeige wegen unzulässigen Lärms. Außerdem wurden ihm von den Polizisten Folgemaßnahmen angedroht, sollte er das Gehör der Nachbarn erneut strapazieren. Bedeutet: Die Anlage würde beschlagnahmt werden.

Gegen 23.25 Uhr wurden die Polizisten tatsächlich wieder zur Wohnung des 23-Jährigen geschickt. Diesmal aber nicht wegen zu lauter Musik, sondern wegen eines Brandes. Der Verstärker der Anlage war wohl ebenfalls überstrapaziert, fing an zu schmoren, was schließlich in einem Brand endete.Der junge Mann, der 1,8 Promille intus hatte, konnte das Feuer selbst löschen. Hilfe der Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen, die mit vier Fahrzeugen ausgerückt waren, war nicht mehr vonnöten. Auch jene von Sanitätern und Notarzt nicht.

Von Anja Krüger