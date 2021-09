Grimmener eingeschlafen: Verbrannte Spiegeleier lösen Alarm aus

Grimmen

Am Donnerstagnachmittag kurz nach halb vier Uhr heulte die Sirene in Grimmen auf. In der Heinrich-Heine-Straße kam Rauch aus einer Wohnung, Brandgeruch machte sich breit. Die Grimmener Feuerwehr rückte zusammen mit der Polizei aus und konnte nach längerem Klopfen den Wohnungsinhaber wecken.

Wie sich vor Ort herausstellte, war es kein gefährliches Feuer, sondern die schmockelnden Spiegeleier des Mieters. Den 54-Jährigen soll beim Kochen die Müdigkeit übermannt haben. Stark alkoholisiert ist der Grimmener vor dem Essen eingeschlafen. Der Atemalkoholtest musste abgebrochen werden, da der Mann nicht mehr in der Lage gewesen sei, zu pusten. Unverletzt wurde der müde Hobbykoch ins Krankenhaus gebracht.

Von ca