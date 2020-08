Grimmener flieht als Kind in den Westen – und sucht nun seine ehemaligen Mitschüler

Grimmen

Als Norbert Lorenz aus Grimmen vor einigen Tagen in seinem Fotoalbum blätterte, stieß er auch auf ein Foto seiner Einschulung. 60 Jahre ist diese her, doch er erinnert sich noch lebhaft an diese Zeit. „ In diesem Jahr fanden die Einschulungen ja unter den schwierigen Umständen einer Pandemie statt. Vielleicht ist es für die Leserinnen und Leser aber interessant zu erfahren, wie die Verhältnisse damals im Jahr 1960 waren“, schreibt Norbert Lorenz, der mittlerweile in Reutlingen ( Baden-Württemberg) lebt.

Für ihn sei der Tag ein besonders prägendes Erlebnis gewesen. Ein Start in ein aufregendes Leben. Norbert Lorenz freute sich, dass die Zeit im Kindergarten vorbei war. Und nicht nur das: „Es war für mich ein neuer Lebensabschnitt – und das nicht nur in schulischer Hinsicht.“

Plötzlich verschwanden Lehrerin und Mitschüler

Mit Schultüte und neuem Schulranzen ausgestattet, habe er sich auf den Weg vom Elternhaus in der Flitnerstraße (damals Rudolf-Breitscheid-Straße) zur Robert-Koch-Schule begeben. Aufgeregt sei er gewesen: ein neues Klassenzimmer, neue Mitschüler und neue Lehrer. „Da stellte sich uns eine junge Lehrerin, Fräulein Mattner, als unsere Klassenlehrerin vor. Merkwürdig, dass ich mich an diesen Namen bis heute erinnere, obwohl ich mich an die Namen der Mitschüler kaum noch erinnern kann.“

Nach 60 Jahren seien viele Erinnerungen verblasst, aber eine ist Norbert Lorenz bis heute nicht aus dem Kopf gegangen: „Nach wenigen Tagen – oder waren es Wochen (?) – erschien die umschwärmte Lehrerin nicht mehr in der Schule. Was war los? Hinter vorgehaltener Hand wurde gemunkelt, sie sei in den Westen ,abgehauen‘. Auch der ein oder andere Mitschüler wurde von einem Tag auf den anderen nicht mehr gesehen. Viele Menschen überlegten damals, ob sie bleiben oder gehen sollten – eine schwierige Entscheidung.“

Die Eltern saßen schon auf gepackten Koffern

Zu dem Zeitpunkt ahnte Norbert Lorenz noch nicht, dass seine Eltern selber schon auf gepackten Koffern saßen und nur noch den geeigneten Zeitpunkt zur Flucht in den Westen abwarteten. Weihnachten 1960 war es dann so weit. Am frühen Morgen bestieg die Familie den Zug nach Berlin. „Dort angekommen, gelangten wir in einer überfüllten S-Bahn in den Westteil der Stadt.“

Norbert Lorenz beschreibt die Situation als „ziemlich kritisch“, denn: „Die Kontrollen waren streng.“ Doch der Familie gelingt die Flucht. „Wir schafften den Übergang und kamen schließlich erleichtert und glücklich zur Notaufnahme in das Lager Marienfelde. Damals nutzten viele Menschen diese letzte Chance zur Flucht aus der DDR, denn bekanntlich acht Monate später wurde die Grenze mit dem Bau der Mauer dicht gemacht.“

Rückblickend endete mit dieser Flucht aus der DDR auch die Schulzeit und die Kindheit in Grimmen, die Norbert Lorenz in sehr schöner Erinnerung behalten hat. „Der Verlust des gewohnten Umfelds von Freunden, Verwandten und Nachbarn war natürlich einschneidend und schmerzhaft für alle. Aber als Kind versteht man die politischen Zusammenhänge und die Gründe nicht, die die Eltern zu dem Schritt bewogen haben, die Heimat zu verlassen. Auch wenn wir inzwischen eine neue Heimat gefunden haben, ist Grimmen für uns Heimat geblieben und später konnten wir sie ja auch immer mal wieder besuchen.“

Erkennen Sie sich auf dem Klassenfoto wieder?

Norbert Lorenz fand kürzlich sogar seine erste Lehrerin, Frau Mattern, wieder. Der Zufall spielte dabei eine große Rolle. „Ein Verwandter von Frau Witte, damals Mattner, wohnt in unserer Nähe und gab mir ihre Anschrift in Berlin. Sie schrieb mir, dass sie mit nur 20 Jahren in Grimmen ihre erste Stelle als Lehrerin antrat. Die damalige Zeit sei für sie sehr turbulent gewesen, so dass sie sich bald darauf entschloss, in den Westen zu gehen. Wir planen nun ein baldiges Treffen.“

Norbert Lorenz würde sich sehr freuen, wenn es Mitschüler gibt, die sich auf dem Foto erkennen und ihm eine E-Mail schicken würden. Nehmen Sie bitte Kontakt zur Redaktion auf, dann vermitteln wir gern.

