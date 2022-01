Grimmener hat 3000 Olympia-Souvenirs gesammelt 

Grimmen

In einer Woche starten die Olympischen Winterspiele in Peking. Ab kommendem Freitag kämpfen die Top-Athleten der Wintersportszene um die begehrten Medaillen oder eben den olympischen Gedanken. Einer, der diesem sportlichen Event besonders entgegenfiebert, ist der Grimmener Walter Scholz. Seit fast 50 Jahren sammelt der heute 74-Jährige Souvenirs der verschiedenen Spiele.

Besonders stolz ist Walter Scholz auf seine Maskottchen-Sammlung. Doch diese ist nur ein ganz kleiner Teil seines „olympischen Museums“ in den eigenen vier Wänden. Mehr als 3000 Einzelstücke hat er seit 1976 zusammengetragen. Nur eines war dem sportbegeisterten Trebelstädter bisher nicht vergönnt: der Besuch einer Olympiade. Dabei hätte es 1980 fast geklappt.

Die OSTSEE-ZEITUNG besuchte Walter Scholz und traf hierbei einen Mann, durch dessen Adern – bildlich gesprochen – „olympisches Blut“ fließt.

Besucher haben auf der Couch keinen Platz

Als Walter Scholz seine Wohnstubentür für OZ-Reporter Raik Mielke öffnet, stellt sich sofort eine Frage: Wo setzen wir uns hin? Die große Eckcouch ist keine Option, denn diese ist seit vielen Jahren reserviert. Dutzende Maskottchen der Olympischen Spiele haben dort einen Platz gefunden. Zu jedem einzelnen kennt der Trebelstädter eine Geschichte.

Zum Hintergrund: Seit den Spielen von München – im Jahre 1972 – gibt es jeweils ein offizielles Maskottchen. Das erste war also der Dachshund „Waldi“. Als typisch bayerischer Hund sollte er die von Athleten benötigten Attribute Resistenz, Beharrlichkeit und Beweglichkeit präsentieren. Für Walter Scholz der erste von mehr als 30 olympischen Symbolträgern.

Seine Lieblinge sind „Hidy und Howdy“ – die Maskottchen der Olympischen Winterspiele 1988 in Calgary. „Ihre Namen sollen die Gastfreundschaft Westkanadas ausdrücken. Und für mich geht es bei den Olympischen Spielen eben genau um diesen Gedanken. Die Welt kommt zu einem sportlichen Großereignis zusammen und das jeweilige Land präsentiert sich“, so Scholz.

Als wertvollstes Maskottchen nennt der Olympia-Fan den kleinen Wolf „Vučko“. Das Plüschtier symbolisierte die Winterspiele von 1984 in Sarajevo. Der Wolf äußert den Wunsch der Menschen, sich mit Tieren anzufreunden. Laut dem IOC führte das Maskottchen damals dazu, dass der Wolf in der Region sein schlechtes Image als furchterregendes und blutrünstiges Tier ablegte.

„Ich habe das Maskottchen damals nicht bekommen. Erst nach der politischen Wende bin ich damals im Internet auf eine Verkäuferin aufmerksam geworden. Sie wollte 100 Mark, ich bot ihr 50 Mark an und nach netten Gesprächen bekam ich es für 40 Mark“, erinnert sich Scholz.

„Ich wollte eigentlich zur Olympiade nach Moskau“

Und so gibt es zu jedem Plüschtier eine ganz eigene Geschichte. Eine auch zu „Mischa“, dem jungen Bären der Olympiade in Moskau im Jahre 1980.

Eigentlich wollte Walter Scholz diese besuchen. „Für mich war damals eigentlich alles klar“, erinnert er sich. Doch die Spiele schon vor dem geistigen Auge, bekommt er damals vom Rat des Kreises eine andere Aufgabe und verpasst das sportliche Großevent. „Einmal die Olympischen Spiele live zu erleben, war ein großer Traum. Aber eben nicht jeder Traum geht in Erfüllung“, sagt er.

Dafür hat sich Scholz auf seine Sammelleidenschaft konzentriert. Der Grimmener besitzt mehr als 3000 Einzelstücke. Anders gesagt: Olympia, soweit das Auge reicht. Ein Buch über Amsterdam 1928, ein Programmheft von Mexiko-City 1968, Eintrittskarten von Moskau 1980. Die Liste scheint – bei der Aufzählung des 74-Jährigen – endlos.

Hierbei hat die Begeisterung für das größte Sporttreffen der Welt einen lokalen Auslöser. In Person von Karl-Heinz Prudöhl startete 1976 in Montreal ein Grimmener mit dem Ruder-Achter der DDR. Und holte Gold. Seither hat Walter Scholz nicht nur einen schier unerschöpflichen Fundus an Medaillen, Münzen, Briefmarken und Maskottchen zum Thema Olympia zusammengetragen.

Zu seiner Sammlung gehören auch einzigartige Souvenirs, die ihm ehemalige Weltstars, wie Kugelstoßerin Ines Müller oder die Sprinterinnen Marita Meier-Koch und Silke Möller, schenkten. Sportschuhe, Trikots und auch die Trainingshose, die Hochspringer Gerd Wessig überglücklich nach seinem Olympiasieg in Moskau 1980 schwenkte, zählen dazu.

Über die Jahre hat der 74-Jährige viele Kontakte aufgebaut. Was ihm unter anderem äußerst seltene Dokumente einbrachte. Etwa die Unterlagen für die gescheiterte Bewerbung für Olympia 2000 in Berlin. Oder eine aus diesem Anlass eigens für IOC-Mitglieder gefertigte Quarzuhr aus Ruhla.

Und wenn ab dem 4. Februar die Wetterkämpfe im Schnee stattfinden, wird Walter Scholz viele Stunden vor dem TV verbringen. „Natürlich drücke ich dann unseren Athleten die Daumen. Aber selbst auf meiner hergerichteten olympischen Couch zählt der allseits bekannte Gedanke: Dabei sein ist alles!

Von Raik Mielke