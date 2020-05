Grimmener ist seit 27 Jahren bei der Feuerwehr aktiv

Grimmen

Die Freiwillige Feuerwehr in Grimmen ist seit 27 Jahren mehr als nur eine Freizeitgestaltung für Oliver Junge (35) aus der Trebelstadt. Unzählig sind die Einsätze und unvergessen zum Beispiel ein Autobrand in Voigtsdorf, wo er einen guten Kumpel verlor.

Dachstuhlbrand war sein größter Einsatz

„Der größte Einsatz war für mich aber der Dachstuhlbrand in der Heinrich-Heine-Straße in Grimmen. Da hatten wir im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun“, erzählt der junge Mann, der in Stralsund geboren wurde und in Grimmen die Friedrich-Wilhelm -Wander-Schule besuchte. Bei der damaligen Firma Riesebeck erlernte er den Beruf als Maler und Lackierer.

Abwechslungsreicher Job

Heute ist Oliver Junge Angestellter bei der Deutschen Post, selbst Vater eines Sohnes und meint, dass ihm der Job viel Spaß bereitet. „Es ist sehr abwechslungsreich", meint der Grimmener, der mit dem Fahrzeug in Grimmen und Süderholz in der Woche unterwegs ist.

