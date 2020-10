Grimmen

Totgesagte leben länger – und wie sie lebt, die Grimmener Stadtbibliothek. Das zeigten treue und neue Leser unter anderem am Sonnabend, als in die Bücherei-Räume in der Bertolt-Brecht-Straße 39 zum Tag der Bibliotheken eingeladen wurde. Diesen besonderen Tag gibt es in Deutschland übrigens bereits seit 25 Jahren.

2010 beschlossen die Grimmener Stadtvertreter entgegen ursprünglicher Pläne, dass die Stadtbücherei in der Trebelstadt Bestand haben muss. Und so existiert diese Stadtbibliothek bereits seit 72 Jahren in Grimmen. 17 000 Bücher, Hörbücher, DVDs und Spiele bietet sie den Nutzern an.

Anzeige

Zu ihnen zählt seit diesem Wochenende auch Margarete Weißel. „Ich bin zum ersten Mal hier und bin sehr gut beraten worden“, sagt die Grimmenerin. Sie lese sehr gern und eigentlich viel, habe aber bisher zu wenig Zeit dafür gehabt. Bücher habe sie bis jetzt meist gekauft – im Internet, Buchgeschäften und auf Bücherflohmärkten. Aber jetzt will sie die Angebote der Bücherei nutzen und zahlte gleich die Jahresgebühr von zehn Euro. Wer eher wenig liest, kann für einen Euro maximal zehn Bücher für eine Frist von vier Wochen ausleihen. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind von den Gebühren befreit.

250 besonders aktive Leser

„Wir helfen und beraten unsere Leser sehr gern“, sagt Mitarbeiterin Angela Nitsche. Etwa 250 der angemeldeten Leser seien sehr aktiv. Von ihnen wissen die Mitarbeiter – drei Festangestellte in Teilzeit und zwei Ehrenamtler – meist genau, welche Lektüre sie bevorzugen. Angela Nitsche: „Zum Tag, an dem sie ihre Bücher zurückgeben müssen, suchen wir oft schon etwas für sie raus, wovon wir denken, es könnte ihnen gefallen.“ Dafür seien die meist älteren Leser sehr dankbar. Familensagas, Generationsgeschichten, Krimis, vor allem regionale Kriminalbücher und Küstenkrimis und Biografien kommen am besten bei den Nutzern an, weiß Angela Nitsche.

Öffnungszeiten Geöffnet hat die Grimmener Stadtbibliothek in der Bertolt-Brecht-Straße 39 wie folgt: montags von 10 bis 15 Uhr dienstags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr. Es können aber auch Termine nach Absprache vereinbart werden.

Sie selbst hatte ihre Dienste in der Grimmener Stadtbibliothek einst als Ehrenamtlerin angeboten und ist dann so in die Festanstellung in Teilzeit gerutscht. „Da habe ich Glück gehabt“, sagt sie. Waltraut Laskowski arbeitet ehrenamtlich in der Bücherei mit, kommt dafür einmal in der Woche in die Brecht-Straße. „Leserin bin ich schon seit mehr als 60 Jahren“, erzählt sie. Sie mag fast alle Bücher, am liebsten Krimis, aber auch Belletristik, sagt sie. Und aus den Neubestellungen der Bibliothek finde sie immer wieder etwas, was sie gerne liest.

Auf Wünsche eingehen

Wer besondere Wünsche habe, könne das den Bücherei-Mitarbeitern übrigens mitteilen, informiert Angela Nitsche. Wenn irgendwie möglich, werde bei Neubestellungen auf die Wünsche der Leser eingegangen, erklärt sie. Für solche einen Service sind die Grimmener Leser natürlich dankbar. So wie eine Familie, die extra zu Tag der Bibliothek eine Glückwunschkarte schrieb und sich mit einem Geschenk bedankte – natürlich mit einem Buch.

Von Almut Jaekel