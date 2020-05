Nur wenige Tage könnten sich Spaziergänger über bunte Steine mit guten Wünschen am Grimmener Schwanenteich freuen, dann wurde die Kette zerstört. Jetzt soll es in der Stadt aber eine neue geben.

Die Steinkette am Schwanenteich ist leider schon wieder zerstört. Jetzt soll eine neue in oder an der Kirche angelegt werden. Quelle: Almut Jaekel