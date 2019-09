Grimmener lieben schlüpfrige Witze

Grimmen

Da soll noch einer sagen, die Grimmener seien Sexmuffel oder gehen zum Lachen in den Keller. Absolut keine Spur. Denn je schlüpfriger es am Samstagabend bei der inzwischen vierten Travestieshow im Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ wurde, umso eifriger wurde gejucht und gejohlt. Und das vor allem vom weiblichen Publikum. Denn das war, wie schon bei den ersten drei Auflagen des „Festivals der Travestie“, wieder mehrheitlich vertreten. Aber der Reihe nach.

650 Besucher sorgten im nahezu ausverkauften Kulturhaussaal für eine alleine schon optisch eindrucksvolle Kulisse. Und das Schöne: keine Spur von der sonst so zurückhaltenden Stimmung des Grimmener Publikums. Die Travestieshow-Besucher gingen bildlich gesprochen ab wie Raketen. Und dies wie auf Knopfdruck. Die Akteure um Maria Crohn waren noch gar nicht ganz auf der Bühne, da waren die Zuschauer schon aus dem Häuschen. Jung und alt. Wobei festzustellen war: Je oller, umso doller.

Immer wieder schlüpften die Künstler in unterschiedliche Outfits und begeisterten das Grimmener Publikum mit Witz und Gesang. Quelle: Raik Mielke

Und es ging richtig zur Sache. Denn es gab kein Körperteil, das nicht detailreich beschrieben wurde und kein Absurdum, das die Künstler um Gastgeberin Maria Crohn nicht überaus bildhaft beschrieben. „Ich habe neulich in meinen Garten gekackt“, begrüßte die Travestie-Künstlerin ihr Publikum und erklärte wenige Sekunden später: „Dies schreckt potentielle Einbrecher ab, weil sie denken ich hätte einen großen Hund.“ Spätestens bei diesem Witz, gab es im großen Saal des Stadtkulturhauses kein Halten mehr.

Nahm kein Blatt vor den Mund und begeisterte: Moderatorin Marie Crohn war nun zum vierten Mal in Grimmen. Quelle: Raik Mielke

„Ich war bisher bei jeder dieser Shows im Stadtkulturhaus. Wenn ich ehrlich bin, war die erste Show ein Geschenk meiner Familie. Ich hatte gar keine Lust drauf. Inzwischen bin ich ein echter Fan. War schon bei anderen Travestieshows, aber so gut wie in Grimmen hat mir noch keine gefallen“, schwärmte Besucherin Christine Weinert.

Das Programm beinhaltete neben Stand up-Comedy auch bekannte Schlager und Tanz. Dabei nahm sich die alternde Diva Maria Crohn mit permanent leichtem Übergewicht und hochgesteckter Frisur immer wieder selber aufs Korn und zeigte sich als richtiger Fan der Trebelstadt. „Ich habe mich riesig auf den Auftritt gefreut. Wir schlafen seit der ersten Show immer im Landhotel in Zarrentin. Dort werden wir so toll bewirtet und das Publikum in Grimmen ist einfach genial. Alle sind gut drauf, freuen sich auf die Show und man merkt ihnen an, wie viel Freude sie haben“, beschreibt die Entertainerin ausführlich.

Zum vierten Mal "rockten" die Künstler bei der Travestieshow das ausverkaufte Stadtkulturhaus mit Witz und Gesang. Besonders schrill auch in diesem Jahr die Kostüme. Quelle: Raik Mielke

Diese Show hat einfach ein Niveau, das es in Grimmen so nicht jeden Tag gibt. „Das ist einfach eine geniale Show. Die coolen Outfits, die eindrucksvolle Bühnenshow und die Stimmung haben mich total begeistert“, freut sich Besucherin Marita Preuß.

So verließen 650 begeistere Besucher kurz vor der Geisterstunde das Stadtkulturhaus. „Also bei über 30 Euro Eintritt überlegt man schon zweimal, ob man sich ein Ticket kauft. Aber die Show war jeden einzelnen Euro wert. Absolut genial, super schön und so lustig. Ich wünschte, ich hätte mir die ganzen Witze merken können“, war am Ende nicht nur Besucherin Melanie Solter total aus dem Häuschen.

Ein ausverkaufter Kulturhaussaal erlebte das Festival der Travestie. Quelle: Raik Mielke

Von Raik Mielke