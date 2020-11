Grimmen

An manchen Tagen fragt sich Olaf Dragorius, ob die Menschen rund um Grimmen die Corona-Pandemie nutzten, um sich neu einzurichten. Der Niederlassungsleiter der Firma „Bauschuttaufbereitung und Abbruch Döring“ spricht von etlichen Fahrzeugen, die vor allem an den Sonnabenden mit Sperrmüll und Möbeln beladenen Anhängern auf der Zufahrt des 7,5 Hektar großen Betriebsgeländes Schlange stehen.

„Viele nutzen die Zeit aber anscheinend auch, um ihr Grundstück auf Vordermann zu bringen oder es winterfest zu machen“, vermutet der 48-Jährige, der auf der Insel Rügen lebt. In der Aufbereitungsanlage in Grimmen können Kunden nämlich nicht nur ihren Schutt entsorgen, sie können auch aufbereiteten und sortierten Bauschutt wie Kiese und Sande neu erwerben. Doch dieser Zweig des Unternehmens, der auch den Wertstoffhof des Landkreises Vorpommern-Rügen betreibt, stelle nur den kleinsten Teil ihrer Aufgabenbereiche dar.

Von der Ziegelei in den Wegebau

In den zurückliegenden Monaten war der Abriss der Ziegelei in Grimmen wohl ihr größtes Projekt. Manchmal reißen die Männer von Döring auch ganze Wohnblöcke ab und transportieren den Bauschutt auf das Betriebsgelände. Sortieren. Recyceln. Aufbereiten. Das sind die großen Schlagworte des Unternehmens. Störstoffe werden aussortiert und der Schutt zurück in einen nicht enden wollenden Kreislauf gebracht. Bauen. Abreißen. Aufbereiten. Wiederverwerten. Immer darauf bedacht, die immensen Regelungen einzuhalten, die in den vergangenen Jahren immer weiter zu wachsen scheinen und unter anderem vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt in Stralsund kontrolliert werden.

Auf 7,5 Hektar wird der Müll sortiert und recycelt. Quelle: Carolin Riemer

Doch was ist eigentlich aus den Steinen der Ziegelei geworden? „Sie wurden zerschreddert und vermutlich im Wegebau eingesetzt“, gibt Dragorius Auskunft. Sei es für Baustraßen oder als Unterbaumaterial im Straßenbau. Beton sei immer wieder gut verwendbar. Bei Ziegeln sehe das anders aus. Die seien oft nicht fest und frostsicher genug. Baustoffe, die aus der Region stammen, bleiben auch in der Region und werden weitestgehend wiederverwertet.

Was in Grimmen landet, tritt vom Betriebsgelände aus meistens eine kleine Reise an – das hänge natürlich immer von der Art der abgegebenen Stoffe ab. Das Bauschuttaufkommen sei hoch, denn die Bauwirtschaft floriere trotz Corona. Und so herrscht auf dem Gelände an sechs Tagen pro Woche rege Betriebsamkeit.

Straßenreinigung und Winterdienst

Seit dem Jahr 2008 ist die Firma Döring auch für die Straßenreinigung und den Winterdienst auf Grimmens stadteigenen Straßen zuständig. Auch einige Dörfer in der näheren Umgebung gehören dazu. Dann kommt beispielsweise Sven Bandelin zum Einsatz. Er lenkt eine erst wenige Wochen alte Kehrmaschine über die Straßen – wie ein Engländer, denn die Fahrerseite befindet sich bei Kehrmaschinen auf der rechten Seite. „Damit ich den Rinn- und Bordstein besser im Auge habe“, erklärt er und versichert: „An die ungewohnte Perspektive gewöhnt man sich schnell.“

Sven Bandelin fährt die neue Kehrmaschine durch Grimmen. Quelle: Carolin Riemer

Zwar nutzen die meisten Menschen das Angebot in Grimmen, doch Olaf Dragorius und seine Kollegen sind auch immer wieder erstaunt, dass andere ihren Müll illegal in der Umwelt abladen. Immerhin sei der Weg in den Wald oft schlechter befahrbar, als ihre Zufahrt zum Betriebsgelände. Sperrmüll könne zudem kostenlos abgegeben werden. „Mindestens zweimal jährlich trifft auch das Schadstoffmobil auf unserem Gelände ein, das läuft dann aber unter der Regie des Landkreises.“

Fünf Standorte betreibt die Firma Döring. In Zingst befindet sich der Firmensitz. Aber auch in Plummendorf, Wieck und Barth bereitet Döring Schutte aller Art auf, um sie später wieder in den Kreislauf zu integrieren.

