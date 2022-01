Grimmen

Derzeit bekommt man sie fast in jedem Supermarkt – Drohnen. Vom Kinderspielzeug bis zum Profi-Gerät ist die Produktpalette kaum noch überschaubar. Die kleinen fliegenden Kameras sind für viele Menschen heute eine Spielerei – die Luftbildaufnahmen sozusagen ein gerne genommener Bonus. Aber es gibt auch sehr nützliche Einsatzgebiete: Die zivilen Drohnen sind in einer Reihe von Wirtschaftszweigen inzwischen sehr beliebt.

Einer, der sich mit dem Thema in den vergangenen Monaten intensiver auseinandergesetzt hat, ist der Grimmener Andy Hauth. Erst vor kurzem hat er die benötigten Kompetenzen und Führerscheine abgelegt und ein Nebengewerbe angemeldet.

Doch welche Kunden will Andy Hauth künftig mit seinen Angeboten ansprechen? Warum muss man beispielsweise ein Fernpilotenzeugnis ablegen? Und wie kann er mit seiner Drohne selbst im Ernstfall behilflich sein? Der Grimmener nahm die OSTSEE-ZEITUNG mit in die Welt der „fliegenden Alleskönner“.

Drohnen: Von der Militärtechnik zum Kinderspielzeug

Vom Gefühl her würde man sagen: Die Drohne – wie wir sie heute in jedem Technik- oder Spielzeugladen finden – ist eine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Doch die Geschichte – vor allem im militärischen Bereich – reicht deutlich länger zurück. Denn während Drohnen heute vor allem interessant für die Handels- und Freizeitindustrie sind, beginnt der militärische Einsatz bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Andy Hauth startet seine Drohne in der Nähe eines Waldgrundstückes. Mittels Wärmebildkamera könnte man so auch schnell auf Personen- oder Tiersuche gehen.

So wurde der weltweit erste bekannte Quadcopter bereits 1907 von den Brüdern Jacques und Louis Breguet entwickelt. Heute kann man die Drohne bequem mit einer Hand halten – damals brauchte es vier starke Männer, um sie überhaupt stabilisieren zu können. Zudem konnte sie lediglich zwei Meter über dem Boden fliegen. Bereits im Zweiten Weltkrieg kamen dann fast 10 000 Drohnen zum Einsatz. Die Entwicklung auf militärischer Ebene wurde bis heute immer weiter vorangetrieben.

Mit Beginn des neuen Jahrtausends wurde den Drohnen dann auch im zivilen Bereich eine immer größere Bedeutung zugemessen. Inzwischen werden sie in der Landwirtschaft, der Architektur, dem Lieferservice, der Filmproduktion oder dem Rettungswesen eingesetzt.

Einsatzspektrum der Drohnen wächst

Andy Hauth begeistert die Drohnentechnik schon seit vielen Jahren. „Ich habe sie nicht als Spielzeug angesehen, sondern als nützliche Helfer“, sagt er. Die Folge: Nun meldete er unter dem Namen „Drohnenservice Andy Hauth“ ein Nebengewerbe an. „Auf die Idee hat mich eigentlich die Jagd- und Landwirtschaftsszene gebracht. Dort gibt es derzeit ein Umdenken und der Einsatz von Drohnen nimmt schlagartig zu“, beschreibt er.

So werden die fliegenden Kameras inzwischen häufig für die Tiersuche oder Kitzrettung eingesetzt. „Für Landwirte ist dies eine tolle Möglichkeit, vor der Ernte in kürzester Zeit die Äcker zu kontrollieren und auf Bodenbrüter oder beispielsweise Rehkitze aufmerksam zu werden. Somit fallen deutlich weniger Tiere dem Mähtod zum Opfer. Diesbezüglich wurde ich bereits angefragt, ob ich diese Einsätze unterstützen könnte“, sagt Andy Hauth. Seine Drohne ist mit einer Wärmebildkamera ausgestattet – ermöglicht also auch den Einsatz bei Nacht.

Binnen weniger Minuten ist die Drohne einsatzbereit. Schnell bekommt man einen weitreichenden Blick auf ein Gelände.

Eine wichtige Eigenschaft, die auch bei der Personensuche eine immer größere Bedeutung bekommt. „Ich hatte inzwischen auch Gespräche mit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Diese setzt seit einiger Zeit bei der Suche nach vermissten Leuten auf die Drohnentechnologie. Bei größeren Suchen könnte ich unterstützend dazukommen“, erklärt Hauth.

Aber auch für die Industrie, den Immobilienmarkt oder für Events jeglicher Art will der Trebelstädter in den kommenden Monaten diverse Angebote schaffen. Ein Beispiel: „Wir haben in der Region sehr viele Windräder. Mit einer Drohne kann man die Rotoren ziemlich gefahrenlos überwachen und Schäden feststellen und dokumentieren“, erklärt Hauth ein mögliches Einsatzgebiet.

Kompetenznachweis und Fernpilotenzeugnis

Wer jetzt aber glaubt, man würde sich eine Drohne kaufen und los geht es – irrt gewaltig. Viele hochwertige Drohnen sind zwar inzwischen so „intelligent“, dass sie beinahe jeder ohne große Vorerfahrung fliegen kann – jedoch gibt es einen immer engeren rechtlichen Spielraum. Wenn man die Drohne gewerblich einsetzen möchte, sind der kleine Drohnenführerschein – ein Kompetenznachweis – und das Fernpilotenzeugnis – der sogenannte große Drohnenführerschein – unbedingt erforderlich.

Auge in Auge mit der Drohne

„Man muss sehr bewusst mit der Thematik umgehen. Insbesondere durch die neue EU-Drohnenverordnung – vom Januar 2021 – hat man einen sehr engen Spielrahmen“, betont Andy Hauth und erklärt: „Für viele Einsatzgebiete braucht man immer eine Sondergenehmigung.“

Generell verboten ist das Fliegen über Wohngrundstücken, Naturschutzgebieten oder innerhalb eines Radius von 1,5 Kilometern zu Flugplätzen. Zudem braucht es immer einen seitlichen Abstand von mindestens 100 Metern zu Menschenansammlungen, Bundesfernstraßen, Bundeswasserstraßen und Bahnanlagen, Helikopter-Landeplätzen, Krankenhäusern, Industrieanlagen oder Justizvollzugsanstalten. „Die Liste ist noch deutlich länger. Ich habe mich mit der Thematik intensiv beschäftigt und möchte eben auch ein Ansprechpartner für die Leute in der Region sein“, sagt Andy Hauth.

