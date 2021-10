Grimmener möchte Einzelhandelskaufmann werden  

Grimmen

In Demmin geboren und in Willerswalde zu Hause ist Ben Kempcke. Der junge Mann besuchte die Regionalschule in Reinberg und macht gegenwärtig bei der Aral-Tankstelle von Jörg Näther in Grimmen eine Ausbildung mit dem Ziel, Einzelhandelskaufmann zu werden.

„Ich hatte mich schon immer für diesen Beruf interessiert, der viel Abwechslung bringt. Ich bin eigentlich offen für alles, was die Zukunft betrifft “, sagt Ben Kempcke, der noch einen großen Bruder hat und gerade in der Tankstelle eine viermonatige Probezeit absolviert.

Sein besonderes Hobby ist es, mit dem Motorrad der Marke Yamaha gerne im Gelände umherzufahren, einfach in der Region unterwegs sein. Ansonsten mag der 15-jährige Ben gern mit seinen Kumpels „abhängen“.

Von Walter Scholz