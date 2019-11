Grimmen

Zu einer Ausfahrt mit dem Fahrrad lädt die Radsportgruppe Grimmen am Donnerstag alle Interessierten. Es wird die letzte Tour dieses Jahres. Ziel ist die Wasserburg in Turow. Dort erwarten die Teilnehmer eine Führung und ein gemeinsames Kaffeetrinken. Los geht es um 13 Uhr am Sportforum in Grimmen.

Die Radsportgruppe ist kein Verein, sondern ein offenes Angebot an alle, die Lust auf gemeinsame Ausflüge haben. Rüdiger Stromeyer organisiert die Fahrten und sagt: „Neue Radler sind bei uns immer willkommen.“ Aktuell sei die jüngste Teilnehmerin 60 und zwei Aktive über 80 Jahre alt.

Mehr Themen aus Grimmen:

Zukunft der GWG: Weichen gegen Privatisierung gestellt

Deutsche Dartmeisterschaften: Gebürtiger Grimmener mischt vorne mit

In diesen Brunnen in Grimmen sollten Kinder lieber nicht schauen

Von OZ