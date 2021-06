Grimmen

Ziemlich überrascht und neugierig schauten die Kunden des Rewe-Marktes an der Grimmener Jarpenbeek, als sie den kleinen Basar am Supermarkt-Eingang bemerkten. Dort wurden private Bücher und andere Medien sowie Deko-Artikel und auch Artikel des Marktes gegen eine Spende für die Kinderkrebsstation in Greifswald angeboten. Die Spende kommt direkt dem „Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder e.V.“ in der Hansestadt zugute.

„Ich finde die Idee super, das ist eine wirklich gute Sache“, sagte Anke Köpke, die sich an der Aktion beteiligte. Vor allem, dass man selbst bestimmen kann, wie viel man spenden und, ob man dafür einen Artikel mitnehmen möchte, findet sie gut.

Zweimal pro Jahr Basar für den guten Zweck

Zweimal im Jahr findet ein solcher Basar am Eingang des Supermarkts statt. „Ich war total erstaunt, welches Echo die Aktion fand, als wir 2020 damit starteten“, sagt Marktleiterin Cordula Streich. Wenn die Grimmener merken würden, dass Spenden für so eine gute Sache direkt und unmittelbar ankommen, seien sie gern bereit, zu unterstützen.

„Beim letzten Mal haben wir 750 Euro an Spendengeldern eingenommen“, weiß Walter Scholz, der am Dienstagvormittag den Basar betreute. Der Grimmener freut sich über die Spendenbereitschaft und hat auch eigene Dinge mitgebracht, die nun einen neuen Besitzer finden können. Dazu gehört beispielsweise die zu DDR-Zeiten heiß begehrte vollständige Karl-May-Sammlung. Der Basar hat auch am Mittwoch geöffnet.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich bin jedes Jahr einmal auf der Kinderkrebsstation in Greifswald vor Ort, weil ich immer die Abtshagener Frauen dorthin begleite, die die Station mit Handarbeiten unterstützen“, erzählt Scholz. „Und wer einmal die Schicksale der kleinen Patienten gesehen hat, hilft gern“, erklärt er sein Engagement bei dieser Aktion.

Von Almut Jaekel