Grimmener unterstützen Tierpark mit Kalenderkauf

Grimmen

Über eine Spende können sich die Mitstreiter des Grimmener Tierparkförderverein in diesen Tagen freuen: Marion Klaffki, Inhaberin der Apotheke „Am Mühlentor“ in Grimmen überreichte insgesamt 300 Euro an Heike Bünger vom Vereinsvorstand.

200 Euro davon stammen von Kalendern, die in der Apotheke den Kunden angeboten wurden. Die Grimmener waren von Marion Klaffki und ihren Mitarbeitern aufgefordert worden, für jedes Exemplar mindestens 50 Cent zu spenden. Weitere 100 Euro hatte die Apothekerin draufgelegt.

Förderverein unterstützt Zoo regelmäßig

„Eine tolle Sache“, sagt die Leiterin des kleinen Zoos der Trebelstadt, Christin Trapp. Denn schließlich engagiere sich der Förderverein bereits seit 1992 sehr und so komme das Geld ausschließlich dem Tierpark, den Tieren und seinen Besuchern zugute. Der Verein unterstützt die Einrichtung beispielsweise bei Veranstaltungen wie im vergangenen Jahr beim Landeszootag. Außerdem gibt es regelmäßig Arbeitseinsätze der Mitglieder im Zoo und der Verein übernimmt eigene Projekte zur Förderung der Einrichtung.

Aktuell tummeln sich in dem gut 2,6 Hektar großen Areal am Schwanenteich etwa 200 Tiere in 40 Arten. Gegenwärtig ist der Heimattierpark in Grimmen coronabedingt geschlossen.

Von Almut Jaekel