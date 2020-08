Grimmener war einst mit dem Forschungsschiff nach Honolulu unterwegs

Grimmen

Auf ein sehr bewegtes Leben kann der 76-jährige Heinz Mai zurück blicken. Im sächsischen Berthelsdorf geboren besuchte er die Mittelschule in Löbau und erlernte in Niesky den Beruf eines Stahlbauschlossers. Seine Armeezeit leistete der Senior bei der Volksmarine. „Dadurch bin ich hier oben richtig heimisch geworden“, sagt er. „In Sassnitz lernte ich meine heutige Ehefrau kennen“, erzählt Heinz Mai weiter. Er machte einen Ingenieur-Abschluss und arbeitete anschließend beim VEB Erdöl/Erdgas in Grimmen.

Unterwegs zu Trauminseln

Oft fuhr er mit einem sowjetischen Forschungsschiff rund um die Welt. „Unvergessen ist eine Tour nach Hawaii. Die Trauminseln und vor allem Honolulu waren ein ganz besonderes Erlebnis", erzählt Heinz Mai, Vater eines Sohnes. Hobbys? Da nennt er zuerst seinen Garten, aber der Senior radelt auch gerne und viel und ist fast immer dabei, wenn die Grimmener Radsportgruppe durch die Region unterwegs ist.

