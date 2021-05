Grimmener will Glockenspiel auf dem Rathausturm erweitern

Grimmen

Seit Februar ist das Glockenspiel im Rathausturm auf dem Grimmener Marktplatz verstummt – es ist defekt. Der Grimmener Turmuhren- und Läutanlagenbauer Udo Griwahn, der bereits 2004 das Glockenspiel mit seinen zwölf Glocken installierte, kümmert sich gegenwärtig darum (die OZ berichtete) und erneuert die sogenannte Platine.

In den nächsten Wochen sollen die Glocken dann wieder die altbekannten Melodien spielen. „Diese Reparatur in Höhe von mehreren Hundert Euro kann aus dem städtischen Haushalt bezahlt werden“, sagte Stadträtin Heike Hübner. Das sei im Rahmen der Unterhaltung möglich. Bürgermeisterkandidat Marc Bindzau ist einer der Grimmener, denen das Glockenspiel schon länger am Herzen liege, wie er selbst sagt. Er macht sich jetzt dafür stark, dass es in Zukunft drei weitere Glocken geben soll. „Damit kann das Repertoire des Glockenspiels erheblich erweitert werden, weiß er vom Spezialisten Udo Griwahn.

Spenden gesucht

Um das umzusetzen, bemüht sich Bindzau gerade um Sponsoren. Außerdem ruft er die Grimmener auf, ebenfalls für die Erweiterung des Glockenspiels zu spenden, und hat ein extra Spendenkonto eingerichtet.

Spendenkonto Glockenspiel Das Spendenkonto wurde bei der pommerschen Volksbank in grimmen eingerichtet. IBAN: DE07 1309 1054 0201 7471 69 Verwendungszeck: Glockenspiel Rathaus

Neben den neuen drei Glocken sei außerdem eine völlig neue Steuerung der Anlage notwendig, hatte Bindzau von Udo Griwahn erfahren. Platz für all das sei im Glockenstuhl vorhanden. „Eine Glocke kostet etwa 2500 Euro, die Gesamtkosten liegen dann bei circa 10000 Euro“, sagt Marc Bindzau. Wenn zusätzlich zu den Sponsoren jeder Grimmener Haushalt 2,50 Euro spenden würde, wären nach seiner Rechnung die Kosten schnell drin, plant er.

Bennos Lieblingslied soll zu hören sein

Wenn dann alles klappt, „soll auch ein Lieblingslied von Benno Rüster mit im Repertoire sein“, hat der Initiator vor. Denn der ehemalige Bürgermeister, der Ende Januar plötzlich verstarb, sei der eigentliche Ideengeber für das Grimmener Glockenspiel gewesen. Im November 2004 war das Glockenspiel in 18 Meter Höhe auf dem barocken Türmchen des Grimmener Rathausdaches in Betrieb genommen worden. Möglich war das durch den Sponsor Hasso Rückert, den Enkel des ehemaligen Grimmener Bürgermeisters Friedrich Rückert, der auch den Brunnen auf dem Marktplatz finanzierte.

Von Almut Jaekel