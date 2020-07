Grimmen

Wenn man Ursula Bieneck-Küster begegnet, dann sitzt sie meistens auf ihrem Fahrrad. Und dieses Rad ist etwas ganz Besonderes: „Mein Mifa-Minifahrrad stammt aus dem Jahre 1975. Jedes Jahr geht es zum TÜV und es wird immer wieder zugelassen“, erzählt die 82-jährige Seniorin, die wöchentlich mit der Grimmener Radsportgruppe unterwegs ist.

Geboren wurde Ursula Bieneck-Küster in Kirch-Baggendorf, besuchte dort auch die Schule. Bis 1963 wohnte Ursula Bieneck-Küster in dem Ort im Trebeltal und kam dann nach Grimmen. „Ich bin nie weit weggekommen", sagt die Seniorin, die einst bei der Konsumgenossenschaft den Beruf einer Verkäuferin erlernte und in Zarrentin arbeitete. „Ich fühle mich in Grimmen sehr wohl. Das ist eine schöne, saubere Stadt", sagt die Mutter von zwei Kindern und vier Enkeln. Neben dem Rad fahren macht sie sehr gerne Handarbeiten.

Von Walter Scholz