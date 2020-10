Grimmen

In Grimmen ist Simone Darda bekannt. In Wolgast geboren, besuchte sie die Polytechnische Oberschule Erich-Weinert. Beim Rat der Stadt in Grimmen erlernte die heute 57-Jährige den Beruf eines Wirtschaftskaufmanns. Ehrenamtlich tätig sein, mit Menschen Kontakt haben – das mag Simone Darda und dies wurde besonders Wirklichkeit in der Stadtbibliothek und im Heimatmuseum. Viele Jahre lang arbeitete sie jedoch auch als Sachbearbeiterin bei Gericht.

Seit zwei Jahren ist sie als Schulsekretärin an der Grundschule Friedrich-Wilhelm-Wander tätig. „Das ist eine sehr schöne Arbeit. Vor allem ist mir die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen an der Schule und der Stadtverwaltung wichtig", erzählt die Mutter von zwei Kindern. Klar, dass durch ihre Tätigkeit in der Stadtbibliothek besonders Lesen ihr Hobby ist. „Ich mag Außenseiter-Bücher also nicht Alltägliches, eher anspruchsvolle Literatur“, sagt sie und ergänzt: „ Auch Kommunizieren im täglichen Leben ist mir sehr wichtig".

Von Walter Scholz