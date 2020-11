Grimmen

Antje Meeser weiß, dass viele Menschen rund um Grimmen den Gedanken in sich tragen, ein Buch schreiben zu wollen. Wer sich das nicht alleine zutraut, dem hilft die 48-Jährige, die vor einigen Jahren „ Antjes Schreibwerkstatt“ in Grimmen gründete. Es muss auch nicht immer gleich ein Buch sein. „Ich schreibe alles, was gewünscht wird. Seien es nun Liebesbriefe, Danksagungen, Bewerbungen oder ich helfe, wenn Dokumente für Ämter ausgefüllt werden müssen.“

Ein Glücksfall

Manchmal hilft die gelernte Bürokauffrau auch Gedichte oder Geschichten, in die gewünschte Buchform zu bringen. Dann gestaltet sie das Layout, berät und vermittelt den Kontakt zur Greifswalder Druckerei „Kiebu-Druck“. Die vergangenen Monate seien durch die Corona-Krise hart gewesen. So hart, dass Antje Meeser überlegen musste, ob sie die Türen ihrer Schreibwerkstatt für immer schließen muss. Doch es kam anders. Antje Meeser nennt es „Glücksfall“.

Der Glücksfall heißt in diesem Fall Hans-Jürgen Müller Hohensee, ist 70 Jahre alt und lebt in Dessau. Er ist Schauspieler und Regisseur und stand bereits in mehr als 160 Rollen auf der Theaterbühne und vor der Fernsehkamera – unter anderem im „ Polizeiruf 110“ und in dem Defa-Film „Archiv des Todes“. Zwei Mal spielte Hansi Mü-Ho, wie er sich selbst am liebsten nennt, auch bei den Störtebeker Festspielen auf Rügen mit. Als ein Schauspiel-Kollege plötzlich krank wurde, sprang er innerhalb einer halben Stunde ein und rettete die Vorstellung.

Die Gurkenkiste

Wie es der Zufall wollte, lernten sich Antje Meeser und der Schauspieler im Internet kennen. In einer Facebook-Gruppe tauschten sie sich zunächst über Filme und Schauspieler aus DDR-Zeiten aus. Später verstanden sie sich immer besser und sie telefonierten miteinander. Auf das Schreib-Talent Antje Meesers wurde Hansi Mü-Ho aufmerksam, als sie eine Hommage auf ihn verfasste. Plötzlich war die Rede von einer alten Gurkenkiste.

Besagte Kiste fristete seit vielen Jahren im Keller des Schauspielers ihr Dasein. Darin schlummerten hunderte Zettel, auf denen Hans-Jürgen Müller Hohensee seit Jahrzehnten kleine Sprüche sammelte. Sprüche, die er hörte, las – oder sich auch selbst ausdachte. „Er erzählte mir, dass er diese schon lange gern veröffentlichen würde, aber nie die Zeit fand, die Gurkenkiste auf den Kopf zu stellen.“ Antje Meeser nahm sich die Zeit.

Das Buch

Ein halbes Jahr Arbeit liegt nun hinter den beiden und entstanden ist ein heiteres Buch, das einem immer wieder ein Lächeln auf die Lippen zaubert, wenn man beispielsweise liest: „Die Liebe ist das Licht des Lebens; doch in der Ehe kommt die Stromrechnung.“ Die beiden teilten das Sprüche-Buch in vier Kategorien ein: Frauen, Liebe, Heirat, Männer. Die Sprüche sind augenzwinkernd gemeint. „Genau das Richtige in einer dunklen Jahreszeit, die von der Corona-Pandemie geprägt ist“, findet die Co-Autorin.

Das Cover des heiteren Sprüchebuchs. Quelle: privat

Das Buch mit dem Titel „Hansis kleine Sprüchesammlung“ enthält auch Collagen aus alten Programmheften und Familienfotos des Schauspielers. In handlichen A6-Format kommt es daher, ist in schlichtem schwarz-weiß gestaltet und nur in Antje Meesers Schreibwerkstatt erhältlich. Zehn Euro kostet das Büchlein inklusive Verpackung und Versand. Im Sommer besuchte Hans-Jürgen Müller-Hohensee Antje Meeser in Grimmen. „Er würde auch ein weiteres Mal in den Norden reisen und in Grimmen eine Lesung halten. Doch zurzeit können wir das ja eher nicht planen.“ Und so bleiben zunächst die Sprüche auf Papier und die Anekdoten der Schreiberin. Zu seiner Tochter habe Hansi Mü-Ho nämlich einmal gesagt: „In jeder kleinen Hexe steckt ein alter Drachen.“ Ein Spruch, der im Buch natürlich nicht fehlen darf. Kontakt: Antjes mobile Schreibwerkstatt, Südpromenade 5 in Grimmen; Telefon: 0176 634 694 38/ E-Mail: antje.meeser@web.de/ Homepage: www.ams-gmn.de

Von Carolin Riemer