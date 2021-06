Grimmenerin hilft Kindern und Senioren beim Sprechenlernen

Grimmen

Beruflich hatte Elke Köckeritz schon allerlei hinter sich, als sie Anfang der 2000er Jahre ihre Logopäden-Ausbildung begann. Jetzt betreibt die Grimmenerin seit diesem Monat eine Logopädie-Praxis in der Grimmener Friedrichstraße (über der Drogerie).

Zum Beruf auf Umwegen

Zur Sprecherziehung – denn das bedeutet Logopädie wörtlich übersetzt – kam die Mutter zweier erwachsener Kinder vor vielen Jahren durch ihren Sohn. „Was da gemacht wurde, fand ich super, und ich entschied mich für eine Ausbildung nach jahrelanger Arbeit im Außendienst“, erzählt sie. Danach sei sie zunächst in Greifswald angestellt gewesen, seit Jahren aber dort mit eigener Praxis präsent. „Die Greifswalder Praxis gibt es immer noch. In Grimmen bin ich zusätzlich immer dienstags den ganzen Tag und außerdem montags und donnerstags vormittags oder über Terminvereinbarung zu erreichen“, wirbt die Logopädin. Außerdem biete sie Hausbesuche an. „Die sind unter anderem deshalb wichtig, weil ich hier leider meine Räume im Obergeschoss habe und kein Aufzug im Gebäude ist“, erklärt sie.

Aber sind es nicht in erster Linie Kinder, die durchaus Treppen steigen könnten und bei denen im Laufe der Sprachentwicklungen Ungereimtheiten auftauchen? Lispeln und Stottern sind wohl die Begriffe, an die man schnell im Zusammenhang mit der Logopädie denkt. „Es werden mehr und mehr ältere Patienten in den Logopädie-Praxen“, sagt Elke Köckeritz. Parkinson-, Schlaganfall- und Demenzkranke gehören beispielsweise dazu. Köckeritz: „Die Menschen werden älter und im Alter nehmen neurologische Erkrankungen, die Auswirkungen auf Sprechen und Sprache haben, zu“. Der Bedarf werde immer größer, aber diesen Patienten könne durch die Logopädie gut geholfen werden.

Wichtig für den Beruf

Ein weiteres Tätigkeitsfeld der Logopädin, das oft unterschätzt werde, sind sogenannte Stimmtherapien. Lehrer, Sprecher, Erzieher – all jene, die oft und viel mit ihrer Stimme arbeiten – kommen zu ihr. „Leider meist erst, wenn es zu spät ist“, sagt Elke Köckeritz. Oft ist eine falsche Sprechtechnik Ursache der Auffälligkeiten, es gebe aber auch organische Gründe. „Früher musste zum Beispiel jeder angehende Lehrer eine Sprecherziehung durchlaufen. Das hat solchen Fällen vorgebeugt. Heute gibt es das leider nicht mehr“, bedauert die Fachfrau. Auch Stimmgutachten für diesen Beruf seien nicht mehr notwendig.

Natürlich spielen Kinder in der Praxis der Logopädin auch eine wesentliche Rolle. „Und das Spektrum, weshalb die Mädchen und Jungen zu mir kommen, ist groß“, erzählt sie. Da gebe es beispielsweise Artikulationsstörungen, mit denen Kinder oft vom Kieferorthopäden überwiesen werden. Dazu zählen auch Aussprachestörungen, wie das Lispeln.

Entwicklung verzögert sich

Zunehmend kommen auch Kinder in ihre Praxis, die „schwer zur Sprache finden“, wie Elke Köckeritz es beschreibt. Zwanzig Prozent all ihrer Patienten gehören in etwa zu dieser Gruppe. „Diese Sprachentwicklungsschwierigkeiten werden allerdings nicht immer bemerkt, oft erst bei der Vorschuluntersuchung“, sagt sie. „Und dann sollen wir zaubern und jahrelang antrainierte Fehler am besten sofort abstellen.“ Typisch sei die unklare oder falsche Anwendung von ähnlich klingenden Lauten, wie „ch“ und „sch“ oder „k“ und „t“, bei denen der Laut genauso entsteht, nur die Zunge an einer anderen Stelle ist.

Bei zu kleinem Wortschatz entsprechend dem Alter des Kindes oder fehlerhafter Grammatik versucht Elke Köckeritz ebenfalls zu helfen. „Lautliche Vereinfachungen sollten ungefähr bis zum vierten Geburtstag der Kinder überwunden sein“, gibt sie eine theoretische Entwicklungszeitschiene vor. Aber generell verzögere sich die Sprachentwicklung im Vergleich zu vorangegangenen Jahren. „Das geht ja schon bei den ganz Kleinen los. Früher begannen Kinder mit einem Jahr zu sprechen, heute sind sie dabei durchschnittlich 18 Monate alt“, erklärt die Logopädin.

In der Praxis wird gespielt

In der Therapie arbeitet Elke Köckeritz gern mit „optimierten Lautgesten“, die Kindern und Erwachsenen gleichermaßen helfen. Dazu hat sie ein sogenanntes TOLGS-Zertifikat erworben. Dieser „Therapieansatz mit optimiertem LautGesten-System“ spricht mehrere Sinneskanäle, wie Hören, Fühlen, Sehen, Sich-bewegen, gleichzeitig an. „Für jeden Laut gibt es ein Bild von einem Kind mit der richtigen Mundstellung, einer Bewegung und weiteren Einzelheiten, die helfen, die Laute korrekt zu bilden und zu erinnern“, erklärt die Fachfrau. Entwickelt worden sei das System für Kinder, sie wende es aber bei Erwachsenen ebenso gern an.

Dabei und auch ansonsten wird in der Praxis von Elke Köckeritz gespielt. Viele Spiele, Puzzles & Co. bestimmen die Praxisräume. „Meine Patienten sollen sich hier wohlfühlen. Nur so gibt es Verbesserungen“, ist sie überzeugt.

Und gibt es auch hoffnungslose Fälle? „Verbesserungen sind immer möglich, auch wenn der Schlaganfall und die beginnenden Sprachstörungen bereits zehn Jahre zurückliegen“, ist sie überzeugt. Aber es gebe natürlich auch Grenzen.

Von Almut Jaekel