Während der letzten Wochen konnte Monika Erdmann viele Jubiläen feiern: Die Grimmenerin wurde 65 Jahre alt, trägt seit 20 Jahren in der Trebelstadt einmal wöchentlich ein Anzeigenblatt aus und spendet seit 25 Jahren regelmäßig Blut. Am Donnerstag in dieser Woche zum 102. Mal. Etwa 50 Liter sind das bisher insgesamt.

„Die Grimmener kennen mich. Und ich kenne Land und Leute ebenso“, ist Monika Erdmann überzeugt. Sie könne zuhören, halte mit ihrer Meinung aber auch nicht hintern Berg, erzählt sie über sich.

Im Drei-Schicht-System in der Großbäckerei

In Appelshof bei Grimmen geboren und in Grimmen aufgewachsen ist Monika Erdmann, die täglich – meist mit dem Fahrrad in ihrer Stadt unterwegs ist – ein echtes Grimmener Urgestein. Von 1972 bis 1974 lernte sie in der Grimmener Konsum-Großbäckerei am Kaschower Damm, damals einem der größten Betriebe der Stadt, der endgültig 1991 schloss.

Zuvor hatte Monika Erdmann dort in drei Schichten gearbeitet und außerdem zwei Kinder großgezogen. Allein, denn von ihrem Mann trennte sie sich aufgrund von vielen Problemen. „Aber ich habe mein Leben in den Griff bekommen“, erzählt sie und ist überzeugt davon, dass man selbst dafür verantwortlich ist, was man aus sich und seinem Leben macht.

Monika Erdmann spricht aus Erfahrung, denn sie selbst sei Alkoholikerin gewesen, habe es aber geschafft, von dieser Sucht wegzukommen, bevor die Kinder kamen. „Beide sind hier in der Region geblieben und heute sicher in Arbeit“, berichtet sie stolz. Die Tochter (32) sei Steuerfachangestellte, der Sohn (45) Berufskraftfahrer. „Das sind krisensichere Jobs“, ist Monika Erdmann froh.

Jahrelang arbeitslos

Wie es ohne Arbeit und ohne Job ist, weiß die Grimmenerin ganz genau. „Gleich nach der Wende wurde ich arbeitslos – wie so viele hier“, erzählt Monika Erdmann. Etwa zehn Jahre später habe sie begonnen, an den Wochenenden Anzeigenblätter auszutragen. Zunächst jeweils 350 Stück, zeitweise auch mal 1000. Jetzt sind es 700 Zeitungen, die sie allwöchentlich in die Grimmener Briefkästen steckt.

Und dabei kommt sie natürlich mit den Grimmenern ins Gespräch, weiß von ihren Nöten, Sorgen und Problemen, hört zu und erteilt auch den einen oder anderen gut gemeinten Rat. „Oft geht es bei den Gesprächen mit den Grimmenern um Krankheiten“, sagt Monika Erdmann. Aus eigener Erfahrung wisse sie manchmal, wie zu helfen sei. „Aber viele nehmen den Rat nicht an, kaufen lieber teure Mittelchen und vertrauen darauf“, erzählt sie. Allerdings lasse auch sie sich nicht so gern Vorschriften machen, gesteht sie ein.

Jeden Tag sei sie in der Stadt unterwegs, kenne jedes Haus, beinahe jeden Stein. Aber auch viele ruhige Ecken, an denen sie abschalten könne. In Devin am Strand beispielsweise. Oder in Negast im Wald. Ein Auto oder einen Führerschein habe sie selbst nicht, aber gute Bekannte, die sie mitnehmen und mit denen sie sich die Spritkosten teile.

Monika Erdmann: Grimmens Entwicklung ist positiv

„Am liebsten bin ich aber unter Menschen“, schätzt sie sich selbst ein. „Das geht in der Stadt am besten mit dem Fahrrad“, sagt sie. Und dabei beobachtet Monika Erdmann die Entwicklung ihrer Heimatstadt genau. Die sei durchaus positiv, meint sie. Allerdings könne natürlich nicht alles, was jahrelang nicht angegangen wurde, auf einmal gelöst werden. Wie der Zustand einiger Wohnungen im Stadtteil Südwest beispielsweise, wo sie wohnt. Monika Erdmann erzählt von Mietnomaden und Mietprellern, die es dort gegeben habe. „Doch es wird etwas getan, um das Wohnumfeld zu verschönern“, sagt sie auch. Alles brauche eben seine Zeit.

Blutspende-Termine Die nächste Möglichkeit, in Grimmen Blut zu spenden, gibt es am Donnerstag, dem 24. Juni, beim DRK-Kreisverband in der Bergstraße 4 von 15 bis 19 Uhr. Etwa vier Wochen später, am 29. Juli, findet der nächste Blutspendetermin, ebenfalls von 15 bis 19 Uhr am gleichen Ort statt.

Am Donnerstag heißt es für Monika Erdmann nun zum 102. Mal: auf zur Blutspende in Grimmen. Eine beachtliche Leistung! Dass sie mit der Blutgruppe 0-negativ ein Universalblutspender für alle ist, kommt noch hinzu. Doch wie ist sie eigentlich dazu gekommen, Blut zu spenden? „Durch meine Kopfschmerzen“, erzählt Monika Erdmann. Ihr Hausarzt habe ihr einst den Tipp gegeben, es mal mit Blutspenden zu probieren, dagegen anzukämpfen. „Und es hat auf Anhieb geklappt, deshalb bin ich regelmäßig dabei geblieben“, sagt sie. Dass sie damit nicht nur sich, sondern auch anderen helfe, sei besonders schön.

Von Almut Jaekel