Grimmen

In Halberstadt geboren, besuchte Melanie Reithe (37) später die Dr. Theodor-Neubauer-Schule in Grimmen. Sie erlernte danach den Beruf einer Fachverkäuferin für Textilien in Grimmen und schulte in Greifswald zur Bürokauffrau um. Später traf die Mutter einer Tochter die Arbeitslosigkeit. Nun ist sie sei dem 1.März für einen Jahr im Bundesfreiwilligendienst beim Seniorenbeirat der Stadt Grimmen tätig. „Es macht mir Spaß und ist vor allem sehr vielseitig", sagt Melanie Reithe. „Sehr schön ist, dass wir Verstärkung erhalten haben, denn es gibt immer wieder viele Schreibarbeiten zu erledigen, und die Organisation von Veranstaltungen steht auch an", sagt Erika Böhle, Vorsitzende des Seniorenbeirates. „ Grimmen ist eine ruhige kleine Stadt", sagt Melanie Reithe, die sich in der Freizeit sehr gerne gemeinsam mit der Tochter mit Puzzles befasst.

Walter Scholz