Grimmenerin ist als Naturwartin unterwegs

Grimmen

Erika Leek ist Lehrerin im Ruhestand. Viele Grimmener Kinder hat sie in den Fächern Biologie und Chemie unterrichtet. Daher kennt sie auch sehr viele Menschen in ihrem Heimatort. Inzwischen bewohnt sie eine altersgerechte Wohnung in der Greifswalder Straße. „Das war vor zwei Jahren eine gute Entscheidung. Die Wohnung ist sehr schön und praktisch. Und man ist ja fast mitten in der Stadt.“

Erika Leek ist schon lange Naturwartin für Grimmen, aber noch viel länger ist sie Horstbetreuerin. Um sich fit zu halten ist die 81-Jährige fast täglich mit dem Fahrrad unterwegs. Stets im Blick die Storchennester, denn auch nach 50 Jahren ist sie aufs Neue gespannt, wo der erste Storch sein Nest bezieht.

Von Roswitha Pendzinsky