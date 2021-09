Grimmenerin mit vielen Hobbys: Familie, Lesen und auch Pferde

Grimmen

Wenn Tochter Juliane an einem Reitturnier teilnimmt, ist klar, dass die 11-Jährige von ihrer Mutter Susanne Maleck begleitet wird. Die Rechtsanwaltsfachangestellte wurde in Stralsund geboren, besuchte die Friedrich-Wilhelm-Wander-Schule in Grimmen. „Wir wohnen in Grimmen und fühlen uns hier in der Region sehr wohl“, sagt die Mutter von zwei Kindern.

Mehr als ein Hobby sind für sie die Familie, Lesen und natürlich die Pferde. „Juliane hatte schon immer großes Interesse am Pferdesport und so haben wir eine Reitbeteiligung beim RFV Griebenow. Es ist eine sehr interessante und vielseitige Freizeitbeschäftigung für unsere Tochter, und gerade nach der langen Pause durch die Pandemie haben sich die Kinder danach gesehnt, wieder mal bei Turnieren dabei zu sein und auch andere junge Reiter zu treffen“, sagt Susanne Maleck.

Von Walter Scholz