Grimmenerin spendet auch in Zeiten von Corona Blut

Auch in dieser Zeit, die oft mit Ängsten um die eigene Gesundheit verbunden ist, gibt es für Doris Ihlenfeld kein Wenn und Aber: Sie geht auch in Zeiten von Corona zu den Blutspendeterminen des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in Grimmen – zuletzt am vergangenen Donnerstag. In Halle/Saale geboren, besuchte die Frau die seit 1999 in Grimmen lebt, die Polytechnische Oberschule August Herrmann Frank in der Saalestadt. Sie erlernte den Beruf einer Facharbeiterin für Schreibtechnik, heute Sekretärin genannt.

Seit vielen Jahren arbeitet Doris Ihlenfeld im Schuhgeschäft „Anika“ in Grimmen. „Als Verkäuferin habe ich sehr viel Kontakt zu den Kunden aus der Umgebung. In dieser Zeit arbeiten wir zwar verkürzt, aber wir setzen große Hoffnung in die Zukunft“, sagt die Mutter eines Sohnes und Großmutter zwei Enkelkinder optimistisch. Besondere Hobbys habe sie nicht, da stehen der heimische Garten und natürlich die Familie im Vordergrund, die sie vollkommen ausfüllen.

Von Walter Scholz