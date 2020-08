Grimmen

„Dass ich in meinem Leben noch mal eine Schultüte bekomme, hätte ich nicht gedacht“, rief Katarzyna Kostof erstaunt, nachdem ihr Irene Salomo das Willkommensgeschenk zum Ausbildungsstart am Kursana Domizil Grimmen überreichte. Am Dienstag begrüßte die Direktorin des Seniorenheims die 48-jährige Kostof und Sandy Tesnow (19) als neue Auszubildende zu Pflegefachfrauen.

Kostof und Tesnow sind die ersten Lehrlinge, die die neue generalisierte Ausbildung beginnen. Die bislang eigenständigen Lehren zur Kranken-, Kinder- und Altenpflegekraft sind nun gebündelt. Kostof und Tesnow sollen in drei Jahren alle Fachbereiche durchlaufen und verinnerlicht haben. „Die Ausbildung ist intensiver, komprimierter geworden“, weiß Salomo. Doch die Zusammenlegung erscheint notwendig. Zum einen sollen die Berufsgruppen so gleichgestellt werden, zum anderen überschneiden sich die Bereiche oftmals. „Ich denke, die Ausbildung wird interessanter, weil die Einsätze und späteren Spezialisierungschancen vielfältiger sind“, glaubt Salomo.

Anzeige

Pflegeberuf ist zukunftssicher

Auf möglichst viele verschiedene Einblicke hofft auch Kostof. „Ich bin wissensdurstig! Ich möchte in der Pflege noch mehr machen“, begründet die gebürtige Stralsunderin ihre Ausbildungswahl. Kostof war bereits in der Schönheitschirurgie, als Pflegeassistentin und in der Universitätsmedizin Greifswald tätig. Der Beruf Pflegefachfrau ist für sie zukunftssicher.

Weitere OZ+ Artikel

Salomo unterstreicht die Ansicht: „Diese Tätigkeit wird immer gebraucht. Wir können nicht einfach schließen und ein Schild ‚Selbstbedienung‘ an den Eingang heften. Der Job erfordert Herz und Einsatz, rund um die Uhr. Aber er bietet auch tolle Karrierechancen.“

Lesen Sie auch: Top-Azubi im Kursana Domizil Grimmen

Azubi Tesnow: „Mein Wunsch ist, zu helfen“

Ebenso wie bei Kostof stand auch für Sandy Tesnow lange fest, dass sie in der Pflege arbeiten will. Da sie ihren Vater zu Hause betreuen muss, weiß sie, was künftig von ihr verlangt wird. „Mein Wunsch ist, zu helfen“, bestätigt die aus dem Raum Loitz stammende Tesnow, die aktuell auf Wohnungssuche in Grimmen ist.

Tesnows Ansporn wird geschätzt. „Die Bewohner freuen sich immer über neue Azubis. Sie werden genau beobachtet und manchmal testen die Senioren ihre Grenzen bei den Neuen aus“, lacht Pflegedienstleiterin Silvia Reich.

Das Ansehen von Pflegeberufen hat sich während der Corona-Pandemie leicht gewandelt. Der Stellenwert ist gestiegen. Dennoch bleiben Vorurteile wie schlechter Bezahlung oder enorme Arbeitsbelastung haften. Reich entgegnet: „Dem ist nicht so! Wir werden über Mindestlohn bezahlt und keiner muss länger arbeiten, denn die nächste Schicht übernimmt ja.“ Bereichsleiterin Doreen Ehlert steigt mit ein: „Wir dürfen uns nicht schlecht machen lassen. Irgendwann ist man vielleicht selbst auf Pflegehilfe angewiesen – und dann kommt der Roboter aus China?“

Sandy Tesnow und Katarzyna Kostof bekommen zum Ausbildungsstart Schultüten von Irene Salomo (2. v. r.), Direktorin von Kursana Domizil Grimmen, und Bereichsleiterin Christin Kluth (l.). Quelle: Horst Schreiber

Pflegepersonal in Grimmen verjüngt

Das Szenario soll den Grimmener Bewohnern erspart bleiben. Deshalb bildet das Haus seit Jahren aus. Direktorin Salomo freut sich, dass sie aus rund zehn Bewerbungen ihre Wunschkandidaten begrüßen darf. Katarzyna Kostof und Sandy Tesnow sind Azubis Nummer sechs und sieben, die aktuell am Standort ausgebildet werden. Zwei schließen die Lehre gerade ab und werden übernommen, fünf Pflegefachmänner gehen ins finale Ausbildungsjahr. „Wenn diese Fünf erfolgreich abgeschlossen haben, sind wir richtig gut aufgestellt in unserem Haus. Vor ein paar Jahren war der Altersdurchschnitt beim Pflegepersonal noch recht hoch. Jetzt sind viele junge Leute dazugekommen“, stellt Salomo zufrieden fest.

Rund 70 Mitarbeiter in Pflege und Betreuung arbeiten in der Grimmener Seniorenresidenz, etwa 15 gleichzeitig in einer Schicht. Bevor Kostof und Tesnow Teil der Belegschaft werden, müssen beide erst einmal die Schulbank drücken. Fünf Wochen Berufsschule in Stralsund stehen an. Danach folgt der erste Orientierungseinsatz in der Trebelstadt. Dazu kommen Praktika und Pflichteinsätze im Krankenhaus, in der Ambulanz und Psychiatrie. Um die Einsätze kümmert sich Kursana.

„Ich bin gespannt auf die Notstation. Je hektischer es ist, desto ruhiger werde ich“, meint Kostof. Das schätzt Irene Salomo: „Ruhe bewahren ist das A und O.“ Gute Voraussetzungen also für einen erfolgreichen Ausbildungsstart der künftigen Pflegefachfrau in Grimmen.

Von Horst Schreiber