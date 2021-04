Grimmens Bürgermeister kann in drei Wahllokalen gewählt werden

Grimmen

Jetzt steht es fest: Trotz der Corona-Lage können die Grimmener ihren neuen Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin am 6. Juni in einer Wahlkabine direkt per Kreuzchen auf dem Wahlzettel bestimmen. Die Präsenzwahl ist möglich. Auch für die eventuelle Stichwahl zwei Wochen später werden die drei Wahllokale in der Stadt öffnen.

Zehn Bewerber wollen als Bürgermeister ins Grimmener Rathaus einziehen und die Nachfolge von Benno Rüster (CDU) antreten. Sein plötzlicher Tod im Januar hatte die Wahl notwendig gemacht.

Inzidenz niedrig genug für Präsenzwahl

„Der Stichtag dafür war der 41. Tag vor der Wahl, also der Montag dieser Woche“, sagt der Gemeindewahlleiter Ingo Belka. Eine Pflicht zur reinen Briefwahl, ohne dass in Wahllokalen die Stimme abgegeben werden darf, hätte erst ab einem Inzidenzwert von mehr als 200 bestanden, erklärt Belka. Gegenwärtig liegt er im Kreis Vorpommern-Rügen bei knapp 100. Bei Werten von über 100 und unter der extremen 200er-Inzidenzmarke könne die Stadtvertretung entscheiden, wie die Wahl laufen soll. Und die hatte sich bereits für eine Präsenzwahl ausgesprochen.

Diese Wahllokale öffnen

Das bedeutet, am 6. Juni 2021 öffnen die Wahllokale in der Aula der Regionalschule „Robert Koch“, in der Mehrzweckhalle der Grundschule „Friedrich-Wilhelm Wander“ und in der Aula der Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“. „Alle drei Gebäude sind groß genug, so dass wir dort sogenannte Einbahnstraßen aufbauen und Kontakte vermeiden können“, informiert der Wahlleiter. Mit entsprechenden Klebebändern würden dann die richtigen Wege markiert und die Voraussetzungen für höchstmögliche Sicherheit geschaffen.

Das alles bedeutet aber auch, dass die Wahl teurer wird als üblich. „Für die Bürgermeisterwahl kann ich das noch nicht genau in Zahlen ausdrücken. Bei den im September anstehenden Land- und Bundestagswahlen wird es aber etwa 6000 Euro teurer werden als sonst“, sagt Ingo Belka. Nur so könnten die besonderen Hygienemaßnahmen umgesetzt werden.

Briefumschläge Mangelware

Froh ist Belka darüber, dass die Bürgermeisterwahl keine reine Briefwahl wird. Belka: Finanziell und vor allem auch logistisch hätten wir das kaum stemmen können.“ Schon allein die dafür benötigten Briefumschläge wären ein Problem gewesen. „Die sind nämlich im Moment absolute Mangelware“, weiß der Wahlleiter. Etwa 35 000 Stück für die Wahlunterlagen und die Antworten wären notwendig gewesen – insgesamt für die Wahl und die wahrscheinliche Stichwahl. In Grimmen sind rund 8500 Einwohner wahlberechtigt.

Briefwahl soll am 17. Mai starten

„Dennoch kann – wer möchte – natürlich seinen Bürgermeister-Favoriten per Briefwahl wählen“, betont Belka. Die soll am 17. Mai starten. Vom 3. bis 15. Mai sollen alle Wahlberechtigungskarten an die wahlberechtigten Grimmener verschickt werden. Auf deren Rückseite ist der Antrag für die Briefwahlunterlagen zu finden. „Die Unterlagen kann man damit anfordern und auch sie werden zugeschickt“, informiert Ingo Belka. Theoretisch können sie auch in der Stadtverwaltung abgeholt werden, aber aufgrund der Corona-Situation nur mit Termin, und Termine seien begrenzt.

Gedruckt werden in diesen Tagen übrigens bereits die Stimmzettel. Bis zum 22. April konnten Beschwerden über die Aufstellung der zehn Bewerber eingereicht werden. „Es sind keine eingegangen und somit sind die Listen jetzt bindend“, sagt Ingo Belka.

Zu viele Plakate in der Stadt?

Eine Beschwerde habe es in der Stadtverwaltung aber von einem Mitbewerber über einen anderen Bewerber gegeben, informiert Stadtrat Roland Wildgans. Nach Recherchen des Mitbewerbers habe ein Kandidat die Anzahl der genehmigten Plakate überschritten. „Wenn das so ist, stellt es eine Ordnungswidrigkeit dar“, sagt Wildgans. Die Verwaltung prüft das bis Ende dieser Woche.

Gegenwärtig liegen überhaupt erst Anträge von drei Bewerbern für Plakatierung vor. Präsent sind zurzeit nur Plakate in verschiedenen Größen von Mike Naujok (Einzelkandidat, CDU) und Marco Jahns (CDU). „Ich persönlich habe nicht den Eindruck, dass die Stadt mit Wahlplakaten zugeklebt ist, aber ich lasse die genaue Anzahl zählen“, sagt der Stadtrat. Erlaubt sind im Kerngebiet der Stadt je 40 Plakate je Bewerber und zusätzlich in jedem der elf Ortsteile noch mal fünf. Wildgans selbst habe beispielsweise am Kaschower Damm Straßenlaternen gesehen, an denen Plakate eines Bewerbers (Marco Jahns, Anm. d. Red.) beiderseits befestigt sind. „Die zählen natürlich als zwei Plakate“, informiert Wildgans. Je nachdem was bei der Zählung herauskommt, werden die Bewerber informiert.

Von Almut Jaekel