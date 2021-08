Grimmens Feuerwehrleute bekommen neue Drehleiter und Einsatzbekleidung

Grimmen

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) übergab am Donnerstag einen Zuwendungsbescheid an die Stadt Grimmen für die Schwerpunkt-Feuerwehr. Mit den Fördermitteln soll eine Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr angeschafft werden. „Retten, löschen, bergen, schützen – die ehrenamtlichen Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren im ganzen Land leisten hoch engagiert Hilfe für Menschen in Not. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Die Einsatzbereitschaft verdient eine hohe Wertschätzung, die im Alltag manchmal zu kurz kommt. Für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen stehen Mittel bereit, eine Drehleiter anzuschaffen“, sagte der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe vor Ort, der den Kameradinnen und Kameraden für ihren Einsatz dankte.

Derzeitiges Drehleiterfahrzeug rückte bereits zu 797 Einsätzen aus

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) überreicht Grimmens Bürgermeister Marco Jahns (CDU) den Zuwendungsbescheid in Höhe von 240 000 Euro. Quelle: Raik Mielke

Wenn immer es brennt, sind die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt zur Stelle. Wenn es nötig ist, rücken sie auch mit dem Drehleiterfahrzeug aus. Dieses ist seit der Jahrtausendwende in Grimmen und den umliegenden Gemeinden im Einsatz. Insgesamt wurde das Feuerwehrfahrzeug, ein Mercedes ausgebaut von der Firma Metz, seither bei 797 Einsätzen benötigt. Hierbei kam eine Einsatzzeit von 858 Stunden zusammen. „Für uns ist die Drehleiter ein enorm wichtiges Einsatzfahrzeug. Wir haben in Grimmen beispielsweise viele hohe Wohnblöcke und konnten über die Drehleiter schon viele Leute aus ihren Wohnungen retten oder uns im Notfall in luftigen Höhen Zugang zu den Räumlichkeiten verschaffen“, betont Olaf Clasen, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grimmen.

Inzwischen ist das Einsatzfahrzeug in die Jahre gekommen – immer wieder gibt es Probleme mit der Technik – zuletzt bei einer Übung.

Rettungshöhe der Drehleiter beträgt 23 Meter

Bürgermeister Marco Jahns und Grimmens Wehrführer Olaf Clasen freuen sich über die Unterstützung vom Land. Quelle: Raik Mielke

Darum ist nun der Kauf einer Feuerwehrdrehleiter DLAK 23/12 mit Gelenkteil vorgesehen. Dabei handelt es sich um eine Drehleiter mit Korb mit einer Nennrettungshöhe von 23 Metern bei zwölf Metern seitlicher Ausladung. Hauptaufgabe dieser Fahrzeuge ist die Rettung von Menschen aus Höhen und Tiefen. „Die notwendige Modernisierung der Ausrüstung ist eine wichtige Grundlage zur Umsetzung und Bewältigung der vielfältigen Einsätze in der Region. Ob beim Löschen von Bränden, bei der Unterstützung des Rettungsdienstes oder auch beim Katastrophenschutz für die vom Hochwasser betroffenen Gebiete – die Freiwillige Feuerwehr Grimmen ist für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Ort unterwegs. Jeder Einsatz ist dabei auch ein Beitrag zum Erhalt des Gemeinwohls“, sagte Minister Glawe weiter.

Die Gesamtinvestition für die Anschaffung beträgt 720 000 Euro. Das Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das Vorhaben aus Mitteln der Sonderbedarfszuweisungsförderrichtlinie in Höhe von insgesamt 240 000 Euro. Zum Ende des Jahres soll im Idealfall die Ausschreibung erfolgen. „Es wird eine Sammelbestellung geben“, betont Olaf Clasen. Heißt konkret: Es werden drei Modelle dieser Art bestellt. Denn auch in Ribnitz auf in Zingst wird eine neue Drehleiter benötigt. „Durch diese Bestellform spart jede Stadt hierbei durch einen Mengenrabatt rund 20 000 Euro“, informiert der Wehrführer der Stadt Grimmen.

Marco Jahns: „Unsere Feuerwehr hat immer die volle Unterstützung der Stadtvertretung“

Marco Jahns – Bürgermeister der Stadt – konnte den Zuwendungsbescheid entgegennehmen. „Die Feuerwehr hat immer die volle Unterstützung der Grimmener Stadtvertreter. Sie sorgen zu jeder Tageszeit für die Sicherheit unserer Bürger – und dies als Ehrenamtler. Unser Anliegen als Stadt ist es, die Retter bestmöglich auszustatten, um in den verschiedensten Einsatzszenarien gewappnet zu sein“, sagt er.

Grimmens stellvertretende Bürgermeisterin Heike Hübner lobt zudem das große Engagement der Retter. „Auf euch kann man sich immer verlassen. Ihr hegt und pflegt die Technik und eine neue Drehleiter ist definitiv vonnöten“, sagt sie.

Wie die Einsatzkräfte der Stadt Minister Glawe in einem anschließenden Gespräch erklärten, bietet das neue Fahrzeug noch bessere einsatztaktische Möglichkeiten. „Wir können die Drehleiter künftig viel schneller in die gewünschte Position bringen. Hierbei brauchen wir zudem weniger Platz und auch der Korb bietet durch seine Stabilität mehr Handhabe für unsere Kameraden“, beschreibt Martin Pollex, stellvertretender Wehrführer in Grimmen.

Doch bis die neue Drehleiter erstmals im Einsatz sein kann, werden noch einige Monate vergehen. „Nach Auftragserteilung beträgt die Bauzeit ungefähr ein Jahr“, informiert Olaf Clasen.

Im September gibt es eine weitere Zuwendung vom Land – Grimmens Feuerwehrleute bekommen neue Einsatzbekleidung

Minister Harry Glawe konnten den Kameraden zudem eine weitere erfreuliche Nachricht überbringen. „Spätestens im September wird es für die Grimmener Feuerwehr eine weitere Zuwendung geben. Die 60 Einsatzkräfte bekommen komplett neue Einsatzbekleidung, die vom Land komplett finanziert wird. Wir sprechen hier von 1200 bis 1300 Euro pro Person. Wie ich bereits erfahren habe, soll Einsatzbekleidung für den Sommer angeschafft werden“, erklärt Harry Glawe.

„Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Wir hatten es in diesem Sommer mit zahlreichen Ackerbränden zu tun. Hierbei sind in der Region viele Feuerwehrleute durch die zu warme Wintereinsatzbekleidung an ihre Grenzen gekommen. Darum werden wir das zur Verfügung gestellte Geld nutzen und neue Schutzanzüge – speziell für Einsätze im Sommer anschaffen“, sagt Olaf Clasen.

Von Raik Mielke