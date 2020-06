Grimmens Gymnasiasten feiern Abi ohne Ball 

Grimmen

Ein Schulabschluss ohne die Feierlichkeiten am letzten Schultag. Eine Zeugnisübergabe ohne den traditionellen Abiturball. Das Ende eines 12-jährigen Lebensabschnittes ohne gemeinsames Gruppenfoto. Die Schulabgänger des Jahres 2020 sind wirklich nicht zu beneiden. Doch das Abiturzeugnis im dunklen Klassenzimmer und ohne Eltern überreicht zu bekommen – das wollte das Gymnasium seinen Zwölftklässlern dann auch nicht antun. Im Grimmener Stadtkulturhaus „ Treffpunkt Europas“ wurden so am Mittwoch, in drei Durchgängen, die Abschlusszeugnisse überreicht. Und auch wenn es alles anders war, gab es dennoch die gewohnten Tränen, viele strahlende Gesichter und sogar ein Traum-Abitur.

„Die goldenen Zwanziger – Nach uns kommt die Krise “

Für ihren letzten Schultag hatte sich der Abschlussjahrgang des Grimmener Gymnasiums das Motto „Die goldenen Zwanziger – Nach uns kommt die Krise“ ausgedacht. Dass in Corona-Zeiten dieser Titel zur makaberen Realität werden würde, hätten sich die Zwölftklässler wohl auch nicht träumen lassen. Nicht nur die spaßige Sause am letzten Schultag musste ausfallen. In der heißen Abi-Vorbereitungsphase waren die jungen Erwachsenen wochenlang auf sich allein gestellt. „Wir haben gesehen, dass Online-Unterricht sicherlich Potenzial hat. Jedoch ist der Computer längst nicht soweit, Empathie und ein Vier-Augen-Gespräch zu ersetzen“, stellte auch Schulleiter Norbert Kasch fest.

Dennoch meisterten 53 Abiturienten die Abschlussprüfungen in diesen verrückten Zeiten. Mit einer ausgelassenen Abiball-Fete können sie diese Leistung aktuell aber nicht krönen. Dennoch organisierte die Schule eine sehr festliche Zeugnisübergabe im Stadtkulturhaus „ Treffpunkt Europas“. Mit kleinen instrumentalen Einlagen, emotionalen Reden und einem enormen organisatorischen Aufwand erhielten die Abiturienten ihre Zeugnisse. „Wir mussten die Zeugnisübergabe in drei Durchgänge aufteilen. Nach jedem Durchgang wurde das Stadtkulturhaus gereinigt und desinfiziert. Ich finde es so schade für diesen tollen Jahrgang, wie das zweite Halbjahr insgesamt gelaufen ist“, sagt Doris Kasch, eine der Tutorinnen der drei Abschlussklassen.

Musiklehrerin Greta Behnke begeisterte die Schülerinnen und Schüler mit ihrer außergewöhnlichen Stimme. Quelle: Raik Mielke

Norbert Kasch : „Als die Erde stillstand, habt ihr euer Abitur gemeistert“

Für Schulleiter Norbert Kasch war es nach 29 Jahren die letzte Zeugnisübergabe als Direktor des Grimmener Gymnasiums. In seiner Rede, die er in diesem Jahr mit einer eindrucksvollen Video-Botschaft untermauerte, spielte die Corona-Pandemie eine entscheidende Rolle. „Als die Erde stillstand, habt ihr euer Abitur gemeistert. In vielen Jahren werdet ihr euren Kindern und Enkeln davon berichten“, sprach der Schulleiter die Abiturienten an.

Den Schulabgängern erklärte er, dass sie nun etwas früher ins kalte Wasser geworfen wurden und ähnlich wie bei einem späteren Studium oftmals auf sich alleine gestellt waren. Doch er zeigte den Zwölftklässlern auch die Chance einer solchen weltweiten Krise auf. „In solchen Phasen, wo Gewohntes in Frage gestellt wird, kann man über sich hinauswachsen und den Grundstein für eine neue Epoche legen. Und dafür war in der Vergangenheit immer die Jugend maßgeblich verantwortlich“, betonte Norbert Kasch.

Für Schulleiter Nobert Kasch war es nach 29 Jahren die letzte Zeugnisübergabe als Direktor. Quelle: Raik Mielke

Traum-Abitur: Anne Scherlach schließt mit 1,0 ab

Und so gab es auch Schülerinnen und Schüler, die allen Umständen trotzten und ein Traum-Abitur hinlegten. Beispielsweise Anne Scherlach, die mit einem Notendurchschnitt von 1,0 die Schulzeit beendet. Aber auch Alexander Mill (1,1) und Tobias Methling (1,3) können sich über ein tolles Abitur freuen. Aber wie die Schüler in ihren Reden betonten, geht es in der Schule nicht immer nur um Noten. Es heißt ja, man lernt fürs Leben. Doch dass eine Gedicht-Analyse später einmal die Miete bezahlt, dies zweifelten die Abiturienten dann doch an. Dieses lustig gemeinte Beispiel zeigt aber auch, dass der Abschlussjahrgang auch in diesen schwierigen Zeiten des Paukens den Humor nicht verloren hat. Und so hoffen die jungen Erwachsenen im Herbst dieses Jahres ihren Abitur-Ball doch noch irgendwie nachholen zu können. Die OSTSEE-ZEITUNG drückt die Daumen!

