Grimmens Halloween-Experten erklären: So feiert man die Gruselnacht richtig 

Grimmen

Es ist die gruseligste Nacht des Jahres, immer mehr Trebelstädter und Leute aus den umliegenden Gemeinden hüllen sich in erschreckende Kostüme, feiern oder gehen auf Süßigkeitenjagd. Klar – die Rede ist von Halloween. Am Sonntag ist es nun wieder so weit und die Gruselmonster kommen aus ihren Verstecken. Aber warum ist das eigentlich so? Eine berechtigte Frage, auf die Kinder mit Sicherheit die beste Antwort haben.

Um die Frage klären zu können, besuchte OZ-Reporter und Halloween-Fan Raik Mielke die Grimmener Kindertagesstätte „Spatzennest“. Dort traf er Ayleen Marzinski, Jonas Blieffert, David Buhaiov, Tyler Golz, Mattis Uchonska, Nele Marlow und Finn Grap. In der Kita gelten die sieben Knirpse als Halloween-Experten.

Was feiert man eigentlich an Halloween und was bedeutet der Begriff?

OZ-Reporter und Halloween-Fan Raik Mielke traf die Kita-Halloween-Experten. Quelle: Raik Mielke

Schaut man in eines der gängigen Nachschlagewerke, ist der Begriff klar definiert. Es heißt: „Das Wort leitet sich aus dem englisch-amerikanischen All Hallows Eve („aller Heiligen Abend“) ab und bezeichnet die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November, also Allerheiligen.“

So könnte man es definieren – die jungen Halloween-Experten finden aber einen wesentlich verständlicheren Ansatz. „Halloween ist eine Nacht, in der man sich verkleidet und dann Süßigkeiten sammelt“, meint Mattis Uchonska. „Und der Name ‚Halloween‘ bedeutet ganz einfach: Kürbis“, ergänzt Ayleen Marzinski. Hätte man eigentlich auch selber drauf kommen können – oder?

Und die Spatzennestler wissen auch, wie lange man diesen gruseligen Abend in dieser Form schon feiert. „Den gibt es schon lange. Da gab es noch Dinosaurier“, weiß Finn Grap. Auf die Frage, ob diese sich dann auch verkleideten, gab es verständlicherweise nur lautes Lachen als Antwort. Fakt ist aber: Seit etwa 2500 Jahren gibt es diesen Brauch. Also für so junge Leute – wie die Kitaknirpse – ein Zeitraum, der sich anfühlt, als gäbe es damals noch Dinos.

Was braucht es für einen gelungenen Halloweenabend?

Ein geschnitzter Kürbis darf auf keiner Halloween-Fete fehlen. Quelle: Raik Mielke

Nun wissen wir zumindest schon mal, was am Sonntag gefeiert wird. Aber wie verbringt man einen gelungenen Halloween-Tag? Für die Halloween-Knirpse gibt es hierfür ein ebenso banales wie Erfolg versprechendes Rezept. „Als Erstes muss man ein richtig gruseliges Kostüm haben“, sagt Tyler Golz. Als Optionen nennen die Kinder angsteinflößende Vampir- oder Zombie-Kostüme. Dann muss man sein Zimmer dekorieren – in der Regel macht man dies mit einem ausgeschnitzten Kürbis. Es braucht ja schließlich ein passendes Ambiente, um sich auf die folgende Tradition einzustimmen.

Wie Jonas Blieffer beschreibt, ist es dann elementar wichtig, dass man sich ein großes Gefäß, eine Tüte oder einen Korb besorgt. Und schon kann der Spaß losgehen. „Dann geht man von Haus zu Haus und klingelt bei den Leuten“, verdeutlicht David Buhaiov. Um nicht lange um den heißen Brei herumzureden, empfiehlt es sich sofort „Süßes – sonst gibt’s Saures“ zu rufen. „Das funktioniert immer“, weiß Nele Marlow und sagt: „Dann geben einem die Leute Süßigkeiten, weil sie sich so erschreckt haben.“

Keine Sorge, den Knirpsen kommt es hierbei nicht auf spezielle Süßwaren an. „Wir mögen alle Süßigkeiten“, sagt Finn Grap. Dies sollte den Einkauf am heutigen Sonnabend enorm erleichtern.

Anschließend – so beschreiben die Kindergartenkinder – sollte man sich schnell auf den Weg nach Hause machen. Denn es gilt einen wichtigen Job zu erledigen. „Dann macht man es sich zu Hause bequem und isst die Naschereien“, sagt Ayleen Marzinski und erklärt: „Aber man kann nicht alle auf einmal essen, sondern muss sie sich einteilen.“

Wie Sie sehen, der Countdown läuft – die Kinder der Stadt sind bereit für die schaurig-schönste Nacht des Jahres. Aber keine Sorge, es kann Ihnen nichts passieren – solange Sie ausreichend Süßes im Hause haben.

Mit gruseligen Geschichten die Stadt erkunden

Und sollte sich der Süßigkeiten-Korb sehr schnell gefüllt haben und Sie haben trotzdem noch keine Lust, nach Hause zu gehen. Nein, Sie wollen sich lieber noch ein wenig gruseln und mit ihren tollen Kostümen durch die Stadt ziehen – dann haben wir für Sie den passenden Veranstaltungs-Tipp. Denn auf der gruseligen Stadtführung, begleitet von Sven Thurow, kommen die dunklen Seiten der idyllischen Trebelstadt zum Vorschein. Sagen, die Kindern schon seit Jahrhunderten das Fürchten lehren, gibt es um Grimmen genug.

So soll die Stadt früher an einer anderen Stelle gestanden haben als jetzt – nämlich da, wo heute der sogenannte schwarze See ist. „Die Stadt ist allda versunken, mit Allem, was darinnen war. Wann und wie dies geschehen ist, weiß man nicht mehr, denn es ist schon viele hundert Jahre her. Aber das es wahr ist, beweiset der schwarze See, den man an ihrer Stelle findet“, heißt es in der Sage. Der Beweis liegt hinter den Toren der Stadt Richtung Grellenberg.

Weiter heißt es: „Wie tief er ist, das weiß kein Mensch: denn er soll gar keinen Grund haben. Er ist rund umher mit kleinen Anhöhen und einem Elsenbusche umgeben. Das Wasser in diesem See ist ganz schwarz und bitter. Es verändert sich niemals. Der Wind mag leise wehen, oder auch noch so viel stürmen, der See bleibt immer ruhig, und es hat noch Keiner gesehen, daß das Wasser darin sich auch nur ein einziges Mal gekräuselt hätte. Das soll davon kommen, daß der See, wie die Leute sagen, auf der versunkenen Stadt ruhet. Eine geweihte Kirche sei darunter versunken. Die Glocken der Kirche kann man noch oft hören.“

Eine weiteres Schauermärchen ist der Mäusewagen in Grimmen. So heißt es laut Sage: „In der Stadt Grimmen fährt jedes Jahr in der Walpurgisnacht ein Wagen mit vielem Gerassel durch alle Straßen. Er fährt so rasch und schwer, dass die Fenster an den Häusern zittern, wo er vorbeifährt. Wenn man nun hinaus auf die Straße sieht, so erblickt man eine große schwarze Kutsche, vor die vier kleine schwarze Mäuse gespannt sind. Auf dem Bocke sitzt ein Kutscher, der einen großen Hut trägt und einen Hühnerfuß hat. Wer in der Kutsche sitzt, weiß man nicht.“ Wer sich traut, kann mehr Gruselgeschichten bei der Führung mit schaurigen Kulissen hören. Start ist um 18 Uhr am Rathaus unter der Gerichtslaube.

Von Raik Mielke und Christin Assmann